Nepříjemné testy na covid výtěrem z nosu mohou být již brzy minulostí. Ve francouzském Lyonu totiž nyní probíhá velký experiment, při nichž budou lidé místo výtěrů nosu či krku muset pouze pořádně fouknout. Tento způsob je může být podle vědců doslova branou do "skutečného života" po epidemii. Informoval o tom server RTL.

Testování v Lyonu. Stačí jen pořádně fouknout. | Foto: Profimedia

"Zhluboka se nadechni a pak dlouze vydechni, dokud nebude v plicích žádný vzduch," říká asistentka v testovací hale desetiletému Alexandrovi. Ten přišel na test poté, co se jeho třída dostala kvůli covidu do karantény. "Bylo to lehké," řekl poté chlapec.