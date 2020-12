V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od počátku pandemie koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo zhruba 1,44 milionu lidí, z toho 24 938 nakažených zemřelo. Z onemocnění se zatím vyléčilo kolem 1,07 milionu lidí.

Dosavadní rekord v počtu nakažených byl z minulého pátku, kdy bylo oznámeno 29 875 nových případů. Nejvíce zemřelých pak bylo ohlášeno ve středu, a to 952. Počet úmrtí v poslední době roste, což se čekalo kvůli zvyšování počtu nakažených.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu ve čtvrtek večer činilo 0,97. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 97 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

Kvůli nepříznivému vývoji budou muset být v Německu nejméně do 10. ledna zavřené všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu. Vláda tento týden zpřísnila karanténní režim poté, co částečný "lockdown" zavedený v listopadu nepřinesl kýžený efekt.

USA mají znovu přes 3000 zemřelých s covidem-19 za den

Šíření koronaviru ve Spojených státech nepolevuje, země podle dat Univerzity Johnse Hopkinse za poslední den zaznamenala 233 tisíc nových pozitivních testů, s covidem-19 tam zemřelo dalších asi 3270 lidí, což je třetí nejvyšší údaj od začátku pandemie. Již 20 dní v řadě tam setrvale roste počet lidí v nemocnicích a na řadě míst akutně hrozí nedostatek lůžek, napsal list The New York Times (NYT).

Jedním z nejhůře zasažených států v současné vlně epidemie je nejlidnatější Kalifornie. "Očekáváme, že budeme mít více mrtvých, než kolik na ně máme místa," řekl starosta Los Angeles Eric Garcetti s tím, že město již vyčerpalo veškeré svoje kapacity na jednotkách intenzivní péče. V celém téměř 40 milionovém státu pak dohromady zbývají k dispozici asi tři procenta lůžek na JIP, počet hospitalizovaných osob přitom nadále roste.

Analýza NYT však ukazuje, že Kalifornie není ojedinělým případem. Více než třetina Američanů nyní žije v oblasti, kde hrozí bezprostřední nedostatek lůžek na JIP, každý desátý pak tam, kde jsou již tyto jednotky zcela plné, nebo v nich zbývá jen pět procent míst.

Americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) by mohl ještě dnes schválit mimořádné nasazení další vakcíny proti covidu-19 v USA, tentokrát preparátu vyvinutého společností Moderna.

V případě posvěcení vakcíny by mohly americké státy obdržet už o víkendu prvních asi šest milionů dávek, které stačí na naočkování tří milionů lidí. Již v neděli přitom do řady nemocnic a domovů pro seniory zamířily první asi tři miliony dávek již schválené vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Rychlé proočkování populace je podle řady expertů zřejmě nejspolehlivějším způsobem, jak na mnoha místech předejít kolapsu zdravotnického systému. Podle expertů však bude trvat měsíce, než se podaří dostat preparáty k širokým vrstvám populace, velké množství lidí navíc vakcíně nedůvěřuje, a očkování proto odmítá.

Ve snaze podpořit důvěru veřejnosti ve vakcínu se dnes nechá před kamerami naočkovat viceprezident Mike Pence (61 let), příští týden by měl to samé učinit nastupující prezident Joe Biden (78 let).

V této osvětové kampani však podle médií nápadně chybí dosluhující prezident Donald Trump (74 let). Ten se v období po volbách veřejně téměř vůbec neangažuje a soustředí se především na snahu o zvrácení své prohry poukazováním na údajné podvody, pro něž však zatím nepředložil relevantní důkazy. NYT poznamenává, že řada prezidentových přívrženců rovněž patří právě do tábora odpůrců vakcíny.

Ještě tento týden by svou první dávku měli obdržet lídři v Kongresu. Ty k přednostní vakcinaci určila Národní bezpečnostní rada (NSC), aby byla zajištěna kontinuita vládnutí v případě neočekávaných situací. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová (80 let) a lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell (78 let) ve čtvrtek uvedli, že se nechají naočkovat v několika příštích dnech. K přednostnímu naočkování se však mohou přihlásit i řadoví členové Kongresu.

Slovensko kvůli koronaviru omezí volný pohyb, řadu obchodů uzavře

Slovensko od soboty kvůli šíření koronaviru omezí volný pohyb osob, vládou schválený zákaz vycházení ale čítá až 19 různých výjimek. Uzavřena bude z rozhodnutí hlavního hygienika řada prodejen a provozů služeb. Hotely a lyžařská střediska zůstanou otevřeny, návštěvníci ale nadále potřebují negativní výsledek testu. V platnosti úřady ponechaly nařízení, že lidé přijíždějící na Slovensko z rizikových zemí v souvislosti s nákazou, tedy i z Česka, až na výjimky potřebují test; věkovou hranici při povinnosti dětí prokázat se testem Bratislava už ode dneška zvýšila na deset z dosavadních sedmi let.

Během zákazu vycházení budou nadále povoleny cesty kromě jiného do zaměstnání, dále na nákupy nezbytných životních potřeb, vánočního stromku či ryb, k lékaři, na bohoslužby případně do přírody nebo na vyzvednutí zásilek z internetových obchodů. Členové jedné domácnosti by se měli setkat nanejvýše s jednou další rodinou. Někteří odborníci označili karanténní opatření kvůli výjimkám za nedostatečné.

Zmíněná omezení nebudou platit každý den mezi 1:00 až 5:00, protože stávající zákon neumožňuje nařídit nepřetržitý zakáz vycházení. Vládní nařízení prozatím zůstane v platnosti do 29. prosince, kdy má v zemi po 90 dnech skončit nouzový stav, který úřadům umožňuje nejen omezovat volný pohyb lidí, ale také například přesouvat personál mezi zdravotnickými zařízeními. Parlament tento týden kvůli chybějícím poslancům vládní koalice odložil hlasování o změně příslušného ústavního zákona, který by vládě umožnil nouzový stav v době pandemie prodlužovat. Takové rozhodnutí by podle předlohy musela dodatečně schválit sněmovna.

Také čeští turisté starší deset let potřebují při cestě na Slovensko výsledek negativního testu starý maximálně 72 hodin, v opačném případě by museli v zemi do karantény a nejpozději na hranicích se elektronicky registrovat. Slovensko uznává nejen výsledky laboratorních PCR testů, ale také antigenních testů, pokud byly provedeny v Česku nebo v Rakousku.

Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu přes Slovensko. Nově nemusí mít test ani doprovod, který zajišťuje přepravu cestujících na nebo z mezinárodních letišť v Česku, Maďarsku, Polsku a Rakousku a který se zaregistruje.

Nařízení hlavního hygienika o uzavření maloobchodních prodejen a provozů služeb se nevztahuje kromě jiných na lázně, prodejny potravin a dalších základních životních potřeb, drogerie, lékárny, pošty, banky, ubytovací zařízení a lyžařská střediska. Restaurace mohou vydávat jídlo jen pře okénko. Nově musejí uzavřít fitness centra, divadla, kina i kadeřnictví. Nadále jsou zakázány hromadné akce, kostely zůstanou přístupné jen pro menší počet věřících než dosud.

Na pětimilionovém Slovensku po předchozím poklesu v posledním období rychleji stoupá počet nakažených koronavirem. Za úterý tohoto týdne laboratorní PCR a méně přesné antigenní testy potvrdily dohromady dosud nejvyšší přírůstek téměř 8000 nakažených. Zvyšuje se také počet hospitalizovaných s covidem-19 a úmrtí na toto onemocnění.

V Rakousku se 26. prosince zavře většina obchodů a některé služby

Rakousko zavede od konce příštího týdne přísná plošná opatření proti šíření koronaviru. Od soboty 26. prosince nebudou smět otevřít obchody kromě těch, které prodávají zboží každodenní potřeby. Znovu uzavřeny budou i služby s těsným tělesným kontaktem. Školy přejdou od 7. do 15. ledna na distanční výuku. Oznámil to dnes rakouský kancléř Sebastian Kurz. Otevření lyžařských areálů má být věcí jednotlivých spolkových zemí. Na lanovkách a vlecích bude platit povinnost mít nasazený respirátor třídy FFP2, oznámil vicekancléř Werner Kogler.

Rakousko se kvůli trvale vysokým nárůstům nově infikovaných koronavirem uzamkne po 11 dnech do dalšího, už třetího takzvaného lockdownu, kdy bude omezena velká část služeb s cílem omezit setkávání lidí.

V zemi se opět uzavře většina obchodů a otevřít budou smět opět 18. ledna společně s restauracemi, školami, muzei a divadly, uvedla rakouská vláda v dnešním prohlášení. Restaurace či hotely tak zůstanou zavřené nejméně o týden déle, než se původně plánovalo.

Vycházet ven budou smět Rakušané v období třetího lockdownu opět jen v odůvodněných případech, jako jsou procházky, cesty do zaměstnání nebo nákupy. Platit to bude i na silvestra.

Až do 24. ledna bude lockdown platit pro lidi, kteří nebudou otestováni na koronavirus během druhé fáze hromadného testování ve dnech 15. až 17. ledna. Agentura APA píše, že účast na tomto testování vlastně nebude dobrovolná, protože kdo bude chtít od 18. ledna navštěvovat obchody, kulturní zařízení nebo restaurace, bude se muset prokázat negativním testem.

Testovaní lidé se navíc budou opět smět setkávat s lidmi z jiné domácnosti. Rakouská vláda doufá, že brzy budou mít lidé možnost si testy provádět sami doma. Policie bude podle Kurze od 18. ledna namátkově kontrolovat, zda lidé navštěvující kulturní akce nebo restaurace skutečně jsou testovaní. Lidé bez testů budou smět pouze do práce nebo na nákupy potravin, ale pouze s respirátory FFP2.

Lyžařské vleky a lanovky mohou navzdory lockdownu zůstat v provozu, ale lyžaři budou muset mít nasazeny respirátory třídy FFP2. Spustit provoz mohou už 24. prosince, ale vzhledem k uzavřeným hotelům, restauracím a barům jich prakticky budou moci využívat jen místní.

"Je to jediná možnost, jak v dobách pandemie opět otevřít turismus, kulturu a gastronomii, a zároveň zabránit tomu, aby čísla opět explodovala," řekl dnes k opatřením Kurz na tiskové konferenci. Zdůraznil, že Vánoce ještě Rakušané stráví, "jak bylo plánováno", ale poté budou opatření zpřísněna, aby se stlačil počet nově infikovaných na sto tisíc obyvatel za sedm dní pod stovku, za poslední týden přitom byla tato hodnota na 206. Přes Vánoce bude povoleno setkání až deseti lidí z deseti různých domácností.

Švédsko po rekordním šíření koronaviru poprvé doporučuje roušky

Švédsko bude poprvé doporučovat nošení roušek, a to ve veřejné dopravě. Kromě toho na měsíc zavře veřejná zařízení, pokud nejsou nezbytně důležitá, jako například plovárny nebo knihovny. Oznámil to dnes švédský premiér Stefan Löfven. Do švédských statistik dnes přibylo 9654 nových případů koronavirové nákazy, což je dosud nejvíce. Překonán tak byl rekordní nárůst ze čtvrtka, kdy do statistik přibylo 8881 případů, vyplývá ze statistik švédského zdravotního úřadu.

Švédsko známé svým poměrně benevolentním přístupem vůči pandemii dnes zavedlo dosud nejpřísnější opatření proti šíření viru. "Není možné se vrátit k normálnímu každodennímu životu. Pandemie je otázka života a smrti," řekl Löfven na tiskové konferenci.

Švédsko se nyní potýká s prudkou druhou vlnou pandemie a rekordní počty nových případů evidovalo téměř každý týden v uplynulých dvou měsících. V desetimilionové skandinávské zemi se přitom dosud nakazilo 357 466 lidí. Dohromady má covid-19 ve Švédsku 7993 obětí, z toho 100 přibylo do průběžné bilance dnes. "Situace je nadále velmi vážná," řekl dnes Löfven.

Až do 24. ledna zůstanou podle premiéra uzavřené posilovny, plovárny a knihovny. Roušky by podle něj měli nosit cestující v prostředcích veřejné dopravy ve špičkách. Podle premiéra dosud Švédsko přijímalo správná opatření v pravou chvíli a činí tak i nyní.

Například už od 20. listopadu Švédsko zakázalo podávat v restauracích, hospodách a barech alkohol po 22:00 hodině. Nově bude tento zákaz platit už od 20:00.

Švédské úřady jsou terčem kritiky kvůli tomu, že nedokázaly před infekcí ochránit zejména nejzranitelnější občany v domovech seniorů. Za selhání to označil i král Carl XVI. Gustav.

Švédsko má sice největší počet úmrtí souvisejících s covidem-19 v poměru k počtu obyvatel ze severských států, ale ze srovnání s leckterými dalšími evropskými zeměmi nevychází nejhůře. Například srovnatelně lidnatá Česká republika ke dnešku eviduje už 610 006 případů nákazy koronavirem a 10 163 úmrtí pacientů s nemocí covid-19.

Švédsko se přitom ve své strategii boje proti nemoci covid-19 až dosud vyhýbalo nařizování roušek a uzávěr a jeho strategie je ve světě vnímána jako značně neortodoxní.