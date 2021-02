V USA se objevila nová mutace covidu. Dítě mělo hrozivé množství virových částic

Dětská národní nemocnice ve Washingtonu oznámila, že má v péči velmi nemocného novorozence, u nějž byla zjištěna nejen další varianta nového typu koronaviru, ale i to, že množství virových částic je 51418krát vyšší než u ostatních malých pacientů. Uvedl to deník The Washington Post.

Na světě se objevují stále nové mutace koronaviru. | Foto: Deník / Michal Fanta

Nová varianta byla identifikována nedávno při sekvenování genomu viru získaného od dítěte, které se léčilo z nákazy loni v září a uzdravilo se, uvedla reportérka The Washington Post Ariana Eunjung Cha. Větší množství virových částic Podle listu Business Insider, jenž o případu také informoval, není zatím zřejmé, jak nebezpečná může tato nová varianta být. Podle předběžné studie zaměřené na variace koronavirů u dětí, jež zatím neprošla vědeckou oponenturou, se v databázi objevilo dosud osm dalších případů této varianty ve středoatlantickém regionu Spojených států. Podle vědců má nová varianta jiný typ struktury proteionových hrotů, díky nimž může být infekční. Očkování proti covidu zabírá. Některé země už zveřejnily výsledky Přečíst článek › Zatím není jasné, zda právě existence nové varianty viru vysvětluje to, že se v nosu novorozeného dítěte našlo tak obrovské množství virových částic. "Může to být úplná náhoda," řekla listu The Washington Post Roberta DeBiasi, vedoucí oddělení infekčních nemocí Dětské národní nemocnice. "Ale to spojení je docela silné. Když vidíte pacienta s exponenciálně větším množstvím viru, a ten vir představuje úplně jinou variantu, pravděpodobně to souvisí," dodala lékařka. Imunolog Václav Hořejší: Jihoafrická a brazilská mutace jsou hrozivé Přečíst článek › V tom, jak nový typ koronaviru ovlivňuje děti, zůstává zatím hodně neznámých. Podle amerických údajů je závažný průběh nemoci covid-19 u dětí méně pravděpodobný. U velmi malých dětí je méně pravděpodobné také to, že by nakazily jiné lidi, pokud onemocní. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí nicméně naznačuje, že šířit tuto nemoc může potenciálně každý. Vliv na děti? Stále plno otazníků Důsledky této nákazy pro děti a kojence vědci ještě stále nemají plně prostudovány. Podle Americké akademie pediatrů a podle Asociace dětských nemocnic se za posledních pět měsíců "dramaticky zvýšil" počet případů výskytu koronaviru u dětských pacientů. Česko má podezření na jihoafrickou mutaci. U navrátilců ze Zanzibaru i ve školce Přečíst článek › Závažné případy této nemoci jsou u dětí vzácné, ale existují, a pokud se objevily, pojily se se závažnými a dlouhodobými vedlejšími účinky, včetně poškození mozku. Ukazuje se také, že některé děti jsou zranitelnější než jiné - například míra úmrtnosti barevných dětí je mnohem vyšší než u jejich bílých vrstevníků. K 11. únoru zemřelo ve Spojených státech na covid-19 241 dětí a drtivá většina z nich byla černoši, hispánci, Indiáni nebo původní obyvatelé Aljašky.