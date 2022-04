Když malá Lily v neděli po návštěvě tety nedorazila domů, její otec večer zavolal policii. Ještě ten den našli její kolo, tělo pak policisté objevili v pondělí jen nedaleko stezky, po které se dívka se svým vrahem vracela domů. Ani ne kilometr a půl od domu její tety.

K zadržení útočníka podle deníku New York Post dopomohl i nespočet tipů na sociálních sítích. Jeden z uživatelů redditu dokonce zaujal i pozornost detektivů. Napsal příspěvek o tom, jak na stejné stezce hrál Pokemon Go a pravděpodobně Lily s útočníkem potkal. „Obrací se mi žaludek, když pomyslím, že jsem viděl dívku ve fialkové mikině na kole s dalším klukem, když jsem odcházel. Mám podezření, že to udělalo to druhé dítě,“ napsal uživatel HomesliceNation4.

Reddit sleuths may have led police to teen suspect in Lily Peter's murder https://t.co/Ga8IvH7jTJ pic.twitter.com/PiyjagrUpF — New York Post (@nypost) April 28, 2022

Obžalovaný mladík, kterého v úterý zatkli, se podle žalobce přiznal, že měl oběť na stezce v plánu zabít a znásilnit od samého začátku. „Prohlásil, že oběť prvně praštil do žaludku, čímž ji shodil na zem, kde ji pak mlátil klackem, rval vlasy a škrtil až k smrti. Poté ji znásilnil,“ sdělil Newell.

Prokurátor vyjádřil obavy, že by obžalovaný mohl kvůli závažnosti obvinění utéct. Z toho důvodu soudce Benjamin J. Lane souhlasil se stanovením kaucí ve výši v přepočtu 23,3 milionu korun. Ke kauci přidal podmínku, že chlapec nebude v kontaktu s jinými mladistvými a nebude u sebe mít žádné nebezpečné zbraně.

Právník obžalovaného argumentoval, že u jeho klienta útěk nehrozí. „Nemůže řídit, bydlí s matkou a není v pozici, aby si vydělal vůbec nějaké peníze,“ řekl. I přes to chlapec zůstává ve vazbě právě kvůli vysoké kauci.

I was torn on posting this since last night… but fuck it. No coddling monsters. pic.twitter.com/UHnpwG1W1u — Cassandra MacDonald (@CassandraRules) April 28, 2022

Další slyšení mladíka čeká 5. května v půl páté odpoledne a připojí se k němu skrze videohovor. Newell zdůraznil, že je předčasné dělat závěry ohledně toho, zda tento případ zůstane u soudu pro dospělé či zamíří k soudu pro mládež. Podle Wisconsinského práva začínají všechny případy, které se týkají úmyslného zabití, právě u soudu pro dospělé.