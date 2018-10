Čtvrtý jihokorejský prezident za mřížemi. I Mjong-bak dostal 15 let za korupci

Bývalý jihokorejský prezident I Mjong-bak byl odsouzen na 15 let do vězení za korupci, zpronevěru a zneužití moci. Zároveň musí zaplatit pokutu ve výši 13 miliard wonů (zhruba 260 milionů korun). Jde již o čtvrtého jihokorejského exprezidenta, který za posledních dvacet let skončil ve vězení. Informoval o tom server BBC.

Bývalý jihokorejský prezident I Mjong-bakFoto: ČTK/ZUMA/Lee Sang-Ho

Podle soudu Mjong-bak přijímal úplatky v celkové výši 11 miliard wonů (zhruba 212 milionů korun) od jednotlivců, firem a institucí, mezi nimiž byl i gigant Samsung nebo národní výzvědné služby. Milost pro šéfa Samsungu Existuje mimo jiné podezření, že společnost Samsung I Mjong-baka podplatila, aby udělil prezidentskou milost jejímu šéfovi I Kun-hiovi, který byl v červenci 2008 odsouzen za daňové úniky k podmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky a k pokutě. Společnost Samsung to však popírá. I Kun-hio se po prezidentské milosti do čela Samsungu v roce 2010 vrátil. V roce 2014 jej však postihl infarkt a vedení konsorcia převzal jeho syn I Če-jong. Ten je zapleten do korupční aféry kolem někdejší prezidentky Pak Kun-hje. ČTĚTE TAKÉ: Dědic Samsungu byl propuštěn z vězení, soud mu snížil pětiletý trest Podle agentury Reuters to potvrzuje znepokojivou tendenci k úzkým vazbám mezi vládními představiteli a podniky. Daňové úniky a zpronevěra I Mjong-bak, který stál v čele země od února 2008 do února 2013, byl z úplatkářství a dalších zločinů obžalován letos v dubnu. Prokuratura ho obvinila i z daňových úniků a ze zpronevěry, jíž se měl dopustit v letech 1994 až 2006. ČTĚTE TAKÉ: Prezidentku Jižní Koreje Pak Kun-hje ústavní soud zbavil moci. Za korupci "Takové jednání prezidenta, hlavy státu a vůdce výkonné moci, musí být odsouzeno. Pokud takto porušuje zákon prezidentská kancelář, podkopává to důvěru v celou veřejnou funkci, uvedl soudce Čung Kye-sun. Mong-bak jakékoliv protizákonné jednání odmítl a prohlásil, že vyšetřování bylo politicky motivováno současným prezident Mun Če-inem, který po nástupu do úřadu slíbil, že očistí prezidentský dům od korupce. Letos v dubnu byla totiž odsouzena i exprezidentka Pak Kun-hje, která do funkce nastoupila po I Mjong-bakovi, a to kvůli jinému korupčnímu skandálu. Ta si odsedí 24 let vězení. ČTĚTE TAKÉ: Kvůli korupci končí další prezidentka. Jihokorejské hlavě státu hrozí vězení

Autor: Andrea Gričová