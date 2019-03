Dnes jí patřil již 17. pohárový závod v sezoně. Vedla už po prvním kole a v tom druhém pozici bez problémů udržela. "Chtěla jsem dneska přijít a opravdu si glóbus vybojovat a zasloužit," řekla Shiffrinová, která se s další trofejí v náručí neubránila v cílovém prostoru slzám dojetí.

Stačilo jí jakkoliv bodovat, tedy dojet do patnáctého místa. Ziskem čtvrtého glóbu v jedné sezoně se vyrovnala krajance Lindsey Vonnové, které se to povedlo v letech 2010 a 2012, a Slovince Tině Mazeové, jež vládla v roce 2013.

Překvapivý úspěch juniorky

Druhá s odstupem tří desetin sekundy skončila překvapivě juniorská mistryně světa, sedmnáctiletá Alice Robinsonová z Nového Zélandu. "Je to úžasný pocit. Je to bláznivé sdílet své první pódium s Petrou a Mikaelou. Jsou to tak skvělé lyžařky," rozplývala se v rozhovoru pro švýcarskou televizi.

Třetí příčku obsadila mistryně světa a vítězka ze Špindlerova Mlýna Petra Vlhová, která měla před závodem jako jediná šanci Shiffrinovou o glóbus v obřím slalomu připravit. Slovenská lyžařka na vítězku ztratila 41 setin.

V pořadí obřího slalomu nakonec Shiffrinová vyhrála o 137 bodů před Vlhovou. Stejné pořadí je rovněž v celkovém hodnocení SP. Tam Američanka díky úspěchům v rychlostních disciplínách, které Vlhová nejezdí, triumfovala o 849 bodů. Nejlepší Češka Ester Ledecká obsadila v SP se 129 body 54. příčku.

Loučení olympijské vítězky

Slavnostní jízdou se dnes v Andoře rozloučila s kariérou olympijská vítězka ve slalomu z Pchjongčchangu Frida Hansdotterová. Ve švédském kroji si sjela trať s košíkem plným sladkostí, které po cestě rozdávala lidem u trati. V cíli ji pak kolegyně pokropily šampaňským.

Hansdotterová končí ve 33 letech, z MS má pět medailí, ze Světového poháru pětatřicet výher i malý křišťálový glóbus za slalom z roku 2016.