Už čtvrtý bombový útok v Texasu: policie vypsala rekordní odměnu

K novému incidentu došlo včera ve 20:30 místního času. Bomba byla podle policie uložena u silnice. Explodovala, jakmile přes ni oběti přejeli na kole. Dva vážně zranění muži jsou nyní ve stabilizovaném stavu. Informoval o tom server Abc News.

"Jsme přesvědčeni, vzhledem k vyšetřování, že šlo o bombu," uvedl velitel policie Brian Manley. "Je ale možné, že výbušninu někdo ovládal na dálku pomocí kabelu," dodal.

Policie uzavřela okolí ve vzdálenosti přibližně jednoho kilometru kvůli možné přítomnosti další nálože. "Zůstaňte ve svých domech, dokud okolí neprozkoumáme," varoval Manley. Do postižené čtvrti také přestaly jezdit školní autobusy.

"Pracujeme s verzí, že dnešní útok souvisí s předešlými incidenty, ke kterým v naší komunitě došlo," řekl dále Manley.

Jedná se tak již o čtvrtý útok během března. Tři bomby zabily dva lidi a další dva vážně zranily. Útočníci výbušniny doručili svým obětem v podobně poštovní zásilky, lidem vybuchly v rukou po jejich rozbalení. Nebyly však doručeny oficiálně poštou. Před domem svých obětí se objevily přes noc.

První bomba explodovala 2. března, oběť zabila v domě. O deset dní později zemřel 17letý mladík rovněž v domě, kde bydlel. Při rozbalování pošty byla zraněna i jeho matka.

Další balíček byl adresován 75leté hispánské ženě, kterou vážně zranil.

Útoky si vysloužily pozornost také díky tomu, že jejich oběti byli všichni hispánci nebo afroameričané. Jak uvedl prezident Národní asociace pro zvýhodňování barevných lidí (NAACP) Nelson Linder, dvě z obětí měly vazby na prominentní afro-americké rodiny a metodistickou církev.

Policie v neděli, ještě pár hodin před útokem, vypsala odměnu za informace o útočnících 100 tisíc dolarů. Guvernér Texasu původně nabízel 15 tisíc dolarů.

Tweet: Tisková konference texaské policie

If you see or receive a suspicious package, do NOT touch or handle it. Call 9-1-1 immediately so that we can get officers out to assist you. #AustinPD #ATX #Safety pic.twitter.com/eScYLxpbfD