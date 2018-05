Dali jste mi do štábu špiona, obvinil Trump ministerstvo spravedlnosti

Americký prezident Donald Trump osočil ministerstvo spravedlnosti, že mu nasadilo v době prezidentské kampaně v roce 2016 do jeho volebního štábu špiona. Podle Trumpa měl tento člověk obstarat důkazy, které by pozdějšího amerického prezidenta usvědčily z nelegálních kontaktů s Ruskem.

„Ministerstvo spravedlnosti dosadilo očividně do Trumpova volebního štábu špiona. Nikdy dřív se nic takového nestalo. Snaží se všemi prostředky usvědčit Donalda Trumpa ze zločinů, které nespáchal. David Asman, Lou Dobbs, Gregg Jarrett. Opravdu špatný tým,“ stojí ve vzkazu, který prezident zveřejnil na Twitteru.

“Apparently the DOJ put a Spy in the Trump Campaign. This has never been done before and by any means necessary, they are out to frame Donald Trump for crimes he didn’t commit.” David Asman @LouDobbs @GreggJarrett Really bad stuff! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. května 2018

Podle něj existují zprávy svědčící o tom, že do jeho prezidentské kampaně byl za účelem dosažení politických cílů dosazen nejméně jeden agent FBI, a to dlouho předtím, než se "hoaxy o ruských telefonátech" staly aktuálními. "Jestli to tak je, pak jde o největší politický skandál všech dob!" napsal Trump.

Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a “hot” Fake News story. If true - all time biggest political scandal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. května 2018

Informaci o možném ministerském špionovi zveřejnil minulý týden časopis National Review. Vyházel přitom z žádosti, kterou FBI adresoval Trumpův zastánce, republikánský poslanec Sněmovny reprezentantů Devin Nunese. Toho zajímalo, z jakých zdrojů FBI při vyšetřování údajných ruských zásahů do volební kampaně vychází.

List The New York Times nedávno napsal, že s minimálně jedním vládním informátorem se měli setkat i bývalí členové Trumpova volebního štábu Carter Page a George Papadopoulos.

Existenci špiona nicméně v pátek zpochybnil Trumpův přítel a právní poradce Rudy Giuliani. "Nejsem si jist, a jist si není ani prezident, jestli nějaký špion opravdu byl," řekl Giuliani televizi CNN. Připustil ale, že často slyší o "určitých formách infiltrace".