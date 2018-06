Další mrtvý novinář. V Kašmíru zavraždili spolupracovníka britské BBC

Buchárího, editora místních novin a ředitele tamní literární organizace, útočníci přepadli v jeho autě nedaleko kanceláře ve městě Šrínagaru. Po několika výstřelech byl raněn a převezen do nemocnice, tam však zraněním podlehl.

K útoku se nepřihlásila žádná z teroristických skupin, vyšetřovatelé nicméně podezírají některou z místních radikálních odnoží. Ty ve městě operují v rozsáhlé síti, Kašmír je totiž i kvůli nim dlouhodobě jedna z nejnebezpečnějších oblastí Asie.



K vraždě došlo jen několik hodin poté, co Organizace spojených národů (OSN) vyzvala v Kašmíru k nezávislému vyšetřování porušování lidských práv, a to jak úřady indické, tak i pákistánské. Na sociálních sítích se okamžitě zvedla vlna solidarity, především tedy z řad žurnalistů.

Devastated to hear about the killing of @bukharishujaat - a fabulous, brave journalist who was also such a decent man and a good friend. Cannot quite come to terms with it.