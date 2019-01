Americká stráž ve svém úterním prohlášení uvedla, že plyn použila proti migrantům, kteří na pohraničníky útočili a snažili se přes plot přehazovat děti i batolata. "Slzný plyn byl použit v krajních případech a nezasáhl žádné dítě," uvádí se v prohlášení.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti snahu celníků ocenil. "Stejně jako dříve používali naši pracovníci minimální sílu k naší ochraně, ochraně hranic a obnovení pořádku," řekla mluvčí ministerstva Katie Waldmanová pro agenturu AP. "Příslušníci pohraničních složek by měli být oceněni za to, že se s touto situací vypořádávají tak, aniž by došlo k úrazům," dodala.

Svědci pro agenturu AP uvedli, že viděli, jak lidé přehazují děti přes plot s ostnatým drátem. K těm se však strážníci nemohli snadno dostat, protože po nich migranti házeli kamením. Pohraničníci následně užili slzný plyn i pepřový sprej.

U.S. border agents fire tear gas into Mexico to deter a group of migrants that one official called 'a violent mob' from crossing over from Tijuana https://t.co/Uls9USFujq pic.twitter.com/A48VMHj1iW

Podle AP bylo po překonání plotu zadrženo 25 migrantů, další uprchli dírou v plotě zpět do Mexika. Celníci následně uvedli, že tento incident prozkoumá i Úřad odborné odpovědnosti.

Migranti patřili ke karavaně, která loni v říjnu vyšla z Hondurasu a v listopadu dorazila do 4300 kilometrů vzdálené Tijuany, jež leží proti americkému pohraničnímu San Diegu. V karavaně bylo šest tisíc lidí a většinu z nich tvořily honduraské rodiny. V Tijuaně byli tito lidé ubytováni ve sportovním centru několik metrů od hranic.

Mnoho přistěhovalců zde čeká na možnost zažádat o azyl v USA. Imigrační úředníci na místním hraničním přechodu San Ysidro zpracovávají denně méně než stovku žádostí, proto se jejich čekání nejspíše protáhne na několik měsíců.

V listopadu americká stráž odrazila asi 500 uprchlíků, kteří se pokusili zeď zdolat. Také tehdy použila slzný plyn. Mnohé uprchlíky to odradilo od dalších pokusů a někteří z nich se vrátili do své země nebo se usadili v Mexiku.

Starosta Tijuany Juan Manuel Gastélum v pohraničním městě, které má 1,6 milionu obyvatel, vyhlásil stav humanitární krize. Tijuana má podle něj s přijetím značného počtu migrantů velké problémy.

Around 150 Caravan migrants failed in their attempt to cross the border on Monday night. The migrants were in Tijuana, Mexico and attempted to cross over into San Diego when they were hit by gas because they were throwing rocks at US Customs and Border agents. Dem illegal Votes! pic.twitter.com/BwmkqG2AYj