Další objev: archeologové v Káhiře našli kamenné desky staré čtyři tisíce let

Artefakty jsou nejnovějšími nálezy ve čtvrti Mataríja ve východní části Káhiry, uvedlo egyptské ministerstvo.

Některé fragmenty vápencových desek pocházejí z 12. dynastie (založené v roce 1991 před naším letopočtem) a 20. dynastie, někdy také nazývané jako "dynastie ramessovské", která byla založena v roce 1196 před naším letopočtem, tedy v období Střední a Nové říše.

An #Egyptian-German #archaeological mission uncovered a number of inscription fragments from the 12th and 20th #Dynasties as well as the Third Intermediate Period in the Sun Temple in #Matariya, #Heliopolis pic.twitter.com/w2FCksTtGG