Další odhalení totožnosti. Druhý Rus z kauzy Skripal je lékař GRU

Prodavačka Do nové provozovny v OC hledáme prodavačku do obchodu se spodním a nočním prádlem. Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí u metra Ládví. Nástupní plat cca 115 Kč/hod. Pracovní doba je na dlouhý/krátký týden. Po zapracování a dobrých výsledcích možnost odměn. Praxe v oboru spodního prádla je výhodou, ale není podmínkou. Nástup možný od poloviny listopadu.

Všeobecní administrativní pracovníci Koordinátor/ka vzdělávacích aktivit. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vzdělávací společnost INTEGRA CENTRUM s.r.o. přijme kolegyni/kolegu pro výpomoc s organizací školení a vzdělávacích akcí na dobu určitou do června 2019 s možností prodloužení., , Práce zahrnuje pravidelné cestování z Brna do krajských měst (cca 2x týdně), přípravu materiálů pro účastníky školení, plánování a technické zajištění školení., , Požadujeme:, • Vřelý a komunikativní přístup ke klientům, • Schopnost reprezentovat a samostatně pracovat, • Vysoké organizační a kombinační schopnosti, • Odolnost vůči stresu, • Ukončené minimálně SŠ vzdělání , • Aktivní řidič s průkazem skupiny B, • Denní práce s počítačem a telefonem , • Znalost Microsoft Office, , Nabízíme:, • Příjemné moderní prostředí, • Práci v přátelském kolektivu, , Životopisy s fotografií zasílejte na kariera@integracentrum.cz. Pracoviště: Integra centrum s.r.o., Jabloňová, č.p. 662, 621 00 Brno 21. Informace: Pavel Otych, .

Doprava a logistika - Pracovník pneuservisu - DPP 200 Kč

Na podzimní sezónu přezouvání pneumatik hledáme pracovníky na výpomoc na Jarov i do Kunratic. Nabízíme smlouvu na dohodu o provedení práce - 200Kč/hod. Jedná se o práci na směny: po-pá (ranní od 7 do 15:30 hodin a odpolední od 10:30 do 19 hod.) a v sobotu (od 9 do 14 hodin). Nástup ihned.