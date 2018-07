Další rezignace v britské vládě, končí také ministr zahraničí Johnson

Kvůli sporům s premiérkou Theresou Mayovou již v noci na pondělí rezignovali britský ministr pro brexit David Davis i jeho zástupce Steve Baker. Nyní se k nim, údajně rovněž kvůli neshodám ve vládě okolo opuštění Unie, připojil také ministr zahraničí Boris Johnson. Jeho nástupce prý bude vyhlášen brzy, píše britský The Guardian.

Boris Johnson.Foto: ČTK

Johnson se tak stal už třetím ministrem, který na svou funkci rezignoval v posledních čtyřiadvaceti hodinách. Podle zmíněného deníku prý raději všichni skončili, než aby podpořili plán premiérky Mayové na „měkkou“ verzi brexitu.



Po schůzce v Chequers, známém venkovském sídle britských premiérů, oznámil Johnsonovo odstoupení premiérčin mluvčí James Slack. „Premiérka přijala rezignaci ministra zahraničí Borise Johnsona toto odpoledne. Děkuje mu za práci, kterou odvedl, jeho nástupce bude ohlášen brzy.“Názorově výrazně rozdělená britská vláda se údajně blížila ke kompromisu, po poradě se spojenci se však Johnson rozhodl, že výslednou dohodu zkrátka podpořit nedokáže. Jeho odchod podle britských médií prohlubuje krizi, v níž premiérka je, a zároveň zvyšuje šanci, že Mayová bude čelit hlasování o nedůvěře.

The Guardian uvádí, že mnoho příznivců Mayové věří v případě takového hlasování v úspěšný výsledek, pokud by ale dopadlo opačně, její pozice lídra by byla výrazně ohrožena. Johnson by pak údajně mohl být mezi kandidáty na premiérské křeslo.



Teď už bývalý ministr zahraničí se svou kritikou k Mayové v průběhu času vůbec netajil. Její plán pro brexit, jenž bude mimochodem oznámen v pondělí odpoledne, například přirovnával k „leštění exkrementu“. Britská BBC dále uvedla, že jeho odchod způsobí premiérce „trapnou a obtížnou situaci, jež může vést k plné krizi“.

Na Johnsonův odchod reagoval například Jeremy Corbyn z Labouristické strany, podle něhož ministr opouští potápějící se loď. "Ve vládě máme krizi a je zřejmé, že Británii nemůžeme zajistit dobrou dohodu," řekl BBC.



Člen Sněmovny lordů Grant Shapps, jenž nedávno Mayové doporučoval, aby zvážila další působení ve své pozici, pak prohlásil, že "na tohle teď už nemáme čas". Dodal také, že doufá, že v žádné hlasování o nedůvěře nedojde.