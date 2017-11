Další skandál v Hollywoodu. Komik Louis C.K. se měl ukájet před kolegyněmi

Držitele televizních cen Emmy Louise C.K (vlastním jménem Louis Szekely) nařklo z nevhodného chování pět žen. Podle listu New York Times se jedná o čtyři kolegyně z branže. HBO už odstraňuje seriál, ve kterém padesátiletý Louis C.K. účinkuje.

Komik Louis C.K.

* patří k nejpopulárnějším televizním komikům. Získal mnoho cen.



* Fimografie: Tomorrow Night, Down to Earth, Pootie Tang, Lucky Louie, I think I Love My Wife, Velcí bratři, Louie, Jasmíniny slzy



* 22. srpna 2016 vystoupil v Praze. Vstupenky na vystoupení byly vyprodané během několika málo hodin.

New York Times Další svědectví týkající se sexuálního obtěžování ve filmovém průmyslu zveřejnil ve čtvrtek. Jeden z nejpopulárnějších amerických komiků měl před svými kolegyněmi dokonce masturbovat. Popřípadě tak chtěl činit prostřednictvím telefonu, píše New York Times.

Mezi oběti, které tímto způsobem obtěžoval, patří komičky Dana Goddmanová, Abby Schachnerová, Julia Wolovová a Rebcca Corryová. Pátá žena chtěla zůstat v anonymitě.

Goodmanová a Wolovová uvedly, že poté, co je pozval do svého pokoje, se svlékl a začal masturbovat. K incidentu mělo dojít v roce 2002 v Aspenu v Coloradu.

Jeho návrh prý nejprve braly jako legraci. Nejprve se jich totiž zeptal, zda si může vyndat z kalhot svůj úd. Herečky zareagovaly smíchem. Poté, co si však skutečně sundal oblečení a začal se ukájet, pochopily, že jen o vtip nejde.

Samotný komik se zatím k celé záležitosti nevyjádřil. „Louis nebude zatím odpovídat na žádné otázky,“ uvedl podle BBC jeho zástupce.

New York Times se ho přitom na ožehavé téma zeptal už v září po torontské premiéře filmu Miluju tě, tati (I Love You, Daddy). „Na tyto věci nebudu odpovídat, protože jsou to pomluvy,“ tehdy řekl reportérovi.

Včera ovšem byla krátce před tím, než list zveřejnil svědectví žen, zrušena premiéra zmiňovaného snímku v New Yorku „Ve světle nových obviněních, která se týkají Louise C.K., rušíme dnešní premiéru. Chování, které tyto informace naznačují, je naprosto nepřípustné,“ citovala agentura Reuters distribuční společnost The Orchard. Firma řeší, jak s filmem naloží.

Odloženo bylo i hercovo vystoupení v televizní talkshow Stephena Colberta. Společnost HBO uvedla, že ze svých streamovacích platforem odstraní sitcom Lucky Louie, píše Reuters.

Obvinění se valí i někdejšího akčního hrdinu Stevena Seagala. Po hvězdě seriálu Pohotovost Julianně Marguliesové herce obvinila ze sexuálního obtěžování i Portia de Rossiová, která je známá především díky seriálu Ally McBealová.

Šok zažila v minulosti během konkurzu na roli v jeho filmu. V kanceláři jí měl říci, že „je důležité, když funguje chemie i mimo plátno“ a rozepnul si kožené kalhoty. „Utekla jsem a zavolala svému agentovi,“ napsala herečka na Twitteru.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”