Další střelba na americké škole si vyžádala dva zraněné. Podezřelý je ve vazbě

Noblesvillská policie potvrdila, že při střelbě byly zraněni dva lidé – jedno dítě a jeden dospělý. „Dvě oběti byly převezeny do metodistické nemocnice a rodiny byly informovány,“ napsal v emailovém vyjádření zpravodajskému serveru IndyStar policejní důstojník Bryant Orem. „O stavu obětí nejsou k dispozici žádné informace,“ dodal.

Místní požárníci současně na Twitteru napsali, že podezřelý ze střelby je ve vazbě. Další informace úřady zatím nezveřejnily.

NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available.

Podle školní recepční Jackie Chatteronové byla budova školy Noblesville West Middle School uzavřena a žáci byl autobusy evakuováni do střední školy Noblesville High School, kde si je vyzvedli rodiče.

.@NRA lobbyists and beholden lawmakers will tell us today that more guns could have stopped the Noblesville West Middle School shooting, despite the 300M guns we already have in circulation.



More guns won’t fix this: Fewer A-rated @NRA lawmakers will.pic.twitter.com/yBhGxwv8CU