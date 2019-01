Další summit s Trumpem přinese výsledky, doufá severokorejský vůdce Kim

Severokorejský diktátor Kim Čong-un by rád docílil při druhém summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem výsledků, které by ocenilo mezinárodní společenství. Oznámila to dnes oficiální čínská agentura Nová Čína, podle níž Kim o svých záměrech mluvil během jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Korejský prezident Mun Če-in vzápětí uvedl, že summit USA-KLDR i jednání lídrů obou Korejí jsou takřka hotovou věcí.

Kim navštívil svého hlavního spojence začátkem týdne a pozorovatelé cestu vysvětlují jako snahu koordinovat postoje před zatím oficiálně nepotvrzenou druhou schůzkou s Trumpem. Historická schůzka Vůdci USA a KLDR se sešli poprvé na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci a mír na Korejském poloostrově a k vybudování nových vztahů mezi USA a KLDR. Ujednání ale neobsahovalo příliš konkrétní závazky a rozhovory od té doby nepokročily. Podle Kima by měl druhý summit přinést výsledky, ale KLDR zároveň potřebuje, aby byly brány vážně její "důvodné obavy" spojené s jaderným odzbrojením. Trump dostal od Kima dopis a čeká další summit. Navázali jsme dobré vztahy, řekl Přečíst článek › Severní Korea označuje své jaderné zbraně za pojistku před možným útokem ze strany USA či sousední Koreje a bez ohledu na loňské zmírnění napětí ve vztazích s Washingtonem se dosud neodhodlala výrazněji pokročit v odzbrojování. Zatím rovněž nedodala podrobnosti o svém jaderném arzenálu, k jehož kompletní likvidaci se snaží Trump Kima zatím neúspěšně přesvědčit. Americký prezident na začátku ledna také uvedl, že s Kimem navázal dobré vztahy. Stalo se tak poté, co severokorejský vůdce napsal Trumpovi podle agentur "smířlivý vzkaz". "Obdržel jsem báječný dopis od Kim Čong-una, skutečně jsme navázali velice dobré vztahy," řekl tehdy Trump s tím, že brzy je možné očekávat další summit. Netrvá na rychlé likvidaci raket Trumpova administrativa v minulosti také opakovaně uváděla, že netrvá na rychlé likvidaci nukleárních zbraní, ale že klíčový je ověřitelný a důvěryhodný proces zaměřený na postupnou denuklearizaci. Korejský lídr Mun dnes podle agentury AFP řekl, že Kimova čínská cesta naznačuje brzké uspořádání vrcholné schůzky s Trumpem. Na spadnutí je podle něho i další jednání obou hlav zemí Korejského poloostrova. Mun rovněž uvedl, že bude tlačit na omezení sankcí proti KLDR tak, aby bylo možné obnovit provoz společného průmyslového komplexu Kesong. Navštívím Soul, potvrdil Kim Čong-un. Příští rok chce více summitů Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Andrea Gričová