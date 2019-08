#OregonDistrict #update We had officers in the immediate vicinity when this shooting began and were able to respond and put an end to it quickly.

Policie požádala svědky incidentu, aby jí kontaktovali. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž lidé prchají ulicí, kterou se ozývají desítky výstřelů.

Jae Williams v rozhovoru s BBC řekl, že byl na nedalekém rapovém koncertu, když dostal pokyn k evakuaci. " Byl jsem šokován. Všichni jsme se evakuovali rychle a bezpečně. Řekli nám, abychom se vyhnuli čtvrti Oregon… Když jsem jel okolo, viděl jsem hodně policistů a sanitek," doplnil. Na místo kromě záchranářů podle BBC přijeli také agenti FBI.

This is horrifying

I don’t care what side you’re on. This isn’t politics, this is humanity. We need to do better. We need to raise our youth better. #Dayton pic.twitter.com/kakShWTYDD