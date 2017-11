Další vítězství proti IS: Irácká armáda osvobodila Káim

Doplňující volby do Senátu na Trutnovsku způsobili voliči, kteří mě kroužkovali. Náklady by měli nést oni, řekl pro server iHned "nedobrovolný" poslanec Hlavatý. Šéf a majitel textilky Juta kandidoval za hnutí ANO a byl zvolen do sněmovny. Údajně nevěděl, že po zvolení nebude moci zůstat senátorem.