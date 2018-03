Další výměna v Trumpově kabinetu. Ministra zahraničí Tillersona nahradí Pompeo

"Mike Pompeo, ředitel CIA, se stane novým šéfem diplomacie. Bude dělat fantastickou práci! Děkuji Rexi Tillersonovi za jeho služby! Novým ředitelem CIA se stane Gina Haspelová, jakožto první žena v této funkci. Gratuluji všem! "Řekl Trump na Twitteru.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!