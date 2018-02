Další zádrhel brexitu. Přechodné období vůbec nemusí nastat, varovala EU

Bývalý uchazeč o post prezidenta Marek Hilšer chce na podzim kandidovat do Senátu v obvodu v Praze 2 a 3. Způsob kandidatury chce teprve zvážit, do politické strany se ale vstupovat nechystá. O voličskou podporu by se proto opět chtěl ucházet jako nezávislý, rád by ale získal podporu některých politických stran, uvedl dnes v rozhovoru.