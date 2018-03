Dánský proces století: Vynálezci obviněnému z vraždy novinářky hrozí doživotí

V Kodani začal soud s dánským vynálezcem Peterem Madsenem, který je obžalován z toho, že loni v srpnu na své ponorce zavraždil novinářku Kim Wallovou. Dánská prokuratura pro něj žádá doživotní trest.

Během následujících dvanácti dnů soud vyslechne celkem sedmatřicet svědků, kteří by měli objasnit, co přesně se loni během noci z 10. na 11. srpna na palubě ponorky Nautilus.

Pokud soud rozhodne, že je sedmačtyřicetiletý vynálezce vinen, hrozí mu doživotní trest. To by znamenalo, že za mřížemi stráví minimálně patnáct let bez možnosti podmínečného propuštění. Očekává se, že k vynesení rozsudku dojde 25. dubna.

„Můj klient popírá, že by mohl za tragickou smrt Kim Wallové. Přiznává ale, že po její smrti nevhodně nakládal s jejím mrtvým tělem,“ prohlásila ve čtvrtek Madsenova obhájkyně Betina Hald Engmark.

Za Madsenem se třicetiletá švédská novinářka Kim Wallová kvůli připravované reportáží vydala loni v srpnu. Osmnáctimetrový Nautilus, jehož dánský vynálezce postavil v roce 2008, byl totiž považován za největší soukromou ponorku na světě.

Z demonstrační plavby se ale Wallová nikdy nevrátila. Bezhlavé torzo jejího těla bylo koncem srpna nalezeno na dánském pobřeží. Přibližně o dva měsíce později objevila policie v pytlích ukrytých jižně od Kodaně i novinářčinu hlavu, nohy a oblečení.

„Co přesně se uvnitř Nautilu stalo, ví jen Madsen sám,“ konstatuje německý deník Die Welt. Uznávaný konstruktér během vyšetřování případu několikrát změnil svou výpověď. Nejprve tvrdil, že ženě spadl na hlavu poklop ponorky, později zase, že se otrávila oxidem uhelnatým. Po její smrti údajně zpanikařil, proto tělo rozřezal a hodil do moře.

Vyšetřovatelé ale dospěli k závěru, že Madsen ženu uvnitř ponorky několik hodin mučil. Údajně totiž hluboce nenáviděl ženy a rád jim fyzicky ubližoval. Novinářku měl mimo jiné čtrnáctkrát bodnout nožem do genitálií, přičemž nakonec jí podřízl hrdlo.

Ostře sledovanému soudnímu procesu, který v Dánsku podnítil debatu o násilí páchaném na ženách, ve čtvrtek přihlíželo na sto novinářů z patnácti světových zemí.