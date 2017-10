Dánský vynálezce se přiznal, že rozřezal tělo novinářky Kim Wallové

Peter Madsen, dánský vynálezce, se přiznal k tomu, že na své ponorce rozřezal tělo švédské novinářky Kim Wallové. Odmítl ale, že by ji zabil. Dánská policie ve svém prohlášení uvedla, že Madsen také přiznal to, že rozřezané části těla hodil do moře. Podle něj Wallová zemřela v srpnu poté, co se otrávila oxidem uhelnatým uvnitř ponorky. Zprávu přinesla BBC.

Šestačtyřicetiletý dánský vynálezce v případu už několikrát změnil výpověď. Nyní uvedl, že Wallová, která se s ním plavila na jeho podomácku vyrobené ponorce, zemřela na otravu oxidem uhelnatým uvnitř ponorky. On sám byl v tu dobu údajně na palubě plavidla. Dříve ale tvrdil, že ženě spadl na hlavu težký poklop. Na hlavě, která byla společně s nohama a oblečením švédské novinářky objevena na začátku října, se však žádné stopy po zranění nenašly. Naopak na částech jejího rozřezaného těla dánská policie objevila patnáct bodných ran. ČTĚTE TAKÉ: Tělu novinářky z ponorky někdo uřezal hlavu i končetiny a pak jej potopil Madsen nejdřív tvrdil, že Wallovou vysadil už předešlý večer na břehu v Kodani a sám se pak vydal i se svým vynálezem jinam. Nehodu a potopení ponorky prý způsobil problém s vyrovnávací nádrží. Vynálezce později změnil tvrzení a řekl, že třicetiletou novinářku zabil těžký poklop, její tělo pak prý hodil do moře a ponorku nechal záměrně ztroskotat. Také odmítal tvrzení, že by tělo novinářky rozřezal. Potápěči našli části těla novinářky jižně od Kodaně na začátku tohoto měsíce. V pytlích byla zvlášť hlava, nohy a oblečení. Tašky byly zatíženy kusy železa. Pytle potápěči objevili přesně kilometr od místa, kde bylo 21. srpna nalezeno torzo jejího těla. Při pitvě bylo zjištěno, že její genitálie a hrudník byly poraněny nožem „během, nebo krátce po její smrti“. Příčinu úmrtí lékaři ale zatím nestanovili. ČTĚTE TAKÉ: Je mrtvá, pohřbil jsem ji do moře, řekl o nezvěstné novinářce vynálezce ponorky Policie podle webu independent.co.uk také uvedla, že na Madsenově počítači našla videa, na kterých byly mučeny a zabíjeny ženy. Vynálezce ale popřel, že by tato videa byla jeho. Uvedl, že počítač používali i jiní zaměstnanci včetně stážisty. Policie Madsena obvinila, že Wallovou mezi 10. a 11. srpnem zabil. Madsen dnes dobrovolně přistoupil na žádost prokuratury o prodloužení vazby. Podle agentury Reuters se tak obviněný v úterý neobjeví u soudu, který měl o prodloužení vazby rozhodnout. Ve vazbě nyní muž zůstane do 15. listopadu, řekla agentuře jeho právnička Betina Haldová-Engmarková. ČTĚTE TAKÉ: Hlavu a nohy švédské novinářky policie vylovila z mořského dna

Autor: Radka Kopecká