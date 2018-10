Davy lidí a dopravní zácpy. Kanadské národní parky nezvládají příliv turistů

Žádný turista, který míří do kanadských Skalistých hor, určitě neopomene navštívit některý ze zdejších národních parků. Nepřekvapí proto, že nejslavnější z nich, Národní park Banff, každoročně navštíví statisíce lidí. Rostoucí popularita sebou nepřináší pouze trochu nepohodlí pro tísnící se turisty, ale rovněž představuje pro zdejší přírodu nebývalou zátěž.

„Situace v Národním parku Banff není dlouhodobě udržitelná. Do parku proudí davy lidí, vznikají v něm dopravní zácpy a návštěvníci nemají k dispozici žádná volná parkovací místa. Nejde jen o komfort návštěvníků, ale i o to, jaký má současná situace vliv na samotnou přírodu,“ varuje Peter Zimmerman, jeden z členů Kanadské asociace národních parků (CPAWS, Canadian Parks and Wilderness Society).

Jen v loňském roce přilákal Národní park Banff přibližně 4,2 milionu návštěvníků, upozorňuje britský list The Guardian. A to nejen díky svým úchvatným scenériím, ale i poměrně dobré dopravní dostupnosti. Park totiž leží pouhých 120 západně od Calgary, největšího města kanadské provincie Alberta.

Banff ovšem není jediným kanadským parkem, který nezvládá příliv turistů. Již loni musel být kvůli vzrůstajícímu počtu návštěvníků dočasně uzavřen Národní Park Waterton Lakes, který zaujímá plochu 523 kilometrů čtverečních a je mimořádně bohatý na flóru i faunu. V parku volně žije 57 druhů savců, 234 druhů ptáků a místní toky obývá na 17 druhů ryb.

Se vzrůstajícím počtem návštěvníků přímo souvisí větší opotřebení trailových stezek i zahlcení krajiny odpadky. „Když se v národním parku cítíte stejně, jako by vás někdo násilím narval do přeplněného metra, vytrácí se kouzlo nádherné přírody,“ citoval deník The Guardian Harveyho Locka, který žije v okolí Národního parku Banff takřka čtyřicet let.

Kanadské úřady přesto zatím odmítají přistoupit k jakýmkoli regulacím. „Neexistuje žádná stříbrná kulka. V tomto okamžiku není zavedení kvót na pořadu dne,“ uvedl zástupce správy Národního parku Banff Greg Danchuk. Místo kvót zahájila správa parku kampaň, jejímž účelem je častější využívání hromadné dopravy.

Podle Zimmermana tento přístup ale nefunguje. „Jednoho deštivého dne jsem jel autobusem z městečka Banff k jezeru Louise. Sedělo v něm osm nebo deset lidí. Když jsme přijeli na parkoviště, bylo přeplněné,“ popsal.

Kvóty pro turisty

Národní park Yoho přitom v roce 1970 zavedl kvóty pro turisty, kteří chtěli navštívit populární jezero O´Hara. Ty se postupem času navyšovaly – a to ze 40 na 300 přístupů denně. V loňském roce nabídla správa parku prostřednictvím on-line portálu celkem tisíc lístků, které se vyprodaly během několika minut od spuštění rezervace. Zájem o ně projevilo na 17 tisíc lidí, upozorňuje britský list.

Lidé, na něž se nedostalo, sice označují tento systém za frustrující, podle Petera Zimmermana i Harveyho Locka je ale právě on tou správnou cestou. „Spousta lidí si myslí, že kanadské národní parky jsou místem, které by měly zůstat otevřené návštěvníkům – dnešním dětem i dětem jejich dětí. Chápu to. Ale pokud si představíte zdejší ekosystém jako orchestr – když do divadla naženete příliš lidí, také nebudete z hudby mít žádný požitek,“ uzavírá Zimmerman.

Národní park Banff, který se rozprostírá na ploše 6 640 kilometrů čtverečních na jihozápadě kanadské provincie Alberta, se pyšní hned několika „nej“. Jedná se o nejstarší, nejfotogeničtější, nejnavštěvovanější a nejpopulárnější kanadský park. Založen byl v roce 1885, přičemž od roku 1990 patří mezi světové přírodní dědictví UNESCO. Své návštěvníky park mimo jiné láká na dechberoucí scenérie Skalnatých hor a malebné jezero Louise.