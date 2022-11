Zbraň, kterou si dvojice prohlíží, je podle informací KCNA typ Hwasong-17. Údajně měla odstartovat z mezinárodního letiště v Pchjongjangu a následně uletět téměř tisíc kilometrů.

Kim uvedl, že test měl jasně demonstrovat schopnost jeho země reagovat na to, co označil za „hysterická agresivní válečná cvičení nepřátel“ usilujících o zničení míru a stability na Korejském poloostrově.

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una se poprvé ukázala na veřejnostiZdroj: Wikimedia Commons, Korean Central Television, CC-BY-SA-4.0

„Kim Čong-un slavnostně prohlásil, že pokud nepřátelé budou i nadále představovat hrozby pro KLDR, naše strana a vláda budou na jaderné zbraně rozhodně reagovat jadernými zbraněmi a na totální konfrontaci totální konfrontací,“ uvedla KCNA.

Nový test, staré hrozby

Japonsko po pátečním startu varovalo, že raketa má podle všeho potenciální dolet až na pevninu Spojených států. Páteční odpálení, po kterém raketa dopadla asi 210 kilometrů západně od japonského ostrova Ošima, nebylo podle japonských představitelů prvním případem testu severokorejské rakety, která by podle odhadů expertů mohla teoreticky dosáhnout USA.

Navzdory možnému doletu však podle informací CNN stále není prokázáno, že by Pchjongjang dokázal umístit na její vrchol jadernou hlavici a dopravit ji k cílu. Let balistických střel běžně vypadá tak, že jsou vystřeleny do vesmíru a poté klesají zpět k zemi. A právě přesvědčivý důkaz, že Severní Korea dokáže zajistit také návrat střely na zemský povrch, kde by zasáhla konkrétní místo, nadále chybí.

Kimovy hrozby na adresu USA a Jižní Koreje také nejsou ničím novým. Po nedávném raketovém testu severokorejský vůdce varoval protivníky, že jeho jaderné síly jsou plně připraveny.

„Naše bojové jaderné síly znovu prokázaly svou plnou připravenost na skutečnou válku, aby dostaly nepřátele pod svou kontrolu,“ uvedl Kim ve zprávě KCNA.

Kimova rodina

O soukromém životě Kim Čong-una nebo jeho rodiny se ví jen velmi málo. A ani v sobotní zprávě KCNA nebyla Kimova dcera, která stála při testu rakety po jeho boku, jmenována.

O dceři severokorejského vůdce se v roce 2013 poprvé zmínil bývalý basketbalista Dennis Rodman, když řekl britskému listu The Guardian, že Kim má dítě jménem Ju Ae. Rodman uvedl, že s rodinou strávil nějaký čas, popsal Kima jako dobrého tátu a sdělil také, že mluvil s Kimovou manželkou Ri Sol Ju.

Rok před Rodmanovým svědectvím média spekulovala o tom, že by Kimova manželka mohla být těhotná. Tehdy se na veřejnosti objevily fotografie, na nichž měla na sobě dlouhý kabát, který mohl skrývat těhotenské bříško. Severokorejské úřady však o této záležitosti mlčely.

I samotný sňatek Kima a Ri oznámila státní média až v červenci 2012, tedy zhruba tři roky poté, co se podle jihokorejských tajných služeb svatba skutečně uskutečnila.

V roce 2018 Ri postoupila v hierarchii ještě dál, a to když jí severokorejská státní média poskytla nový titul Vážená první dáma, což je krok vpřed oproti dříve užívanému soudružka. A podle analytiků známka toho, že si buduje vlastní kult osobnosti.

Podle jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS) mají Kim a Ri spolu již tři děti.

Severní Korea je od svého založení v roce 1948 Kim Ir-senem vedena jako dědičná diktatura. Po otcově smrti v roce 1994 převzal vládu jeho syn Kim Čong-il. Kim Čong-un se ujal moci o 17 let později, když Kim Čong-il zemřel.