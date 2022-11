Zavraždil svou manželku Lynette Dawsonovou, aby mohl být s šestnáctiletou chůvou jejich společné dcery a zároveň svou studentkou. To je příběh skrývající se za Chrisem Dawsonem, který v dané době pracoval jako učitel tělocviku.

Dlouho to vypadalo, že jeho vinu nikdo neodhalí. Obvinění se ale nakonec muž dočkal před čtyřmi lety poté, co zabití ženy připomněl populární podcast Učitelův mazlíček (Teacher's Pet), který o případu hovořil, a podnítil tak nové vyšetřování. Před několika týdny následně Dawsona podle portálu BBC shledali vinným z vraždy.

Ve čtvrtek se pak na muže obrátila jeho rodina s prosbou, aby odhalil úkryt těla zavražděné. „Prosím, řekni nám, kde je,“ obrátila se dcera Shanelle Dawsonová u soudu přímo na svého otce.

Svému čtyřiasedmdesátiletému rodiči také řekla, že není dostatek slov v angličtině, která by popsala dopad jeho činu. Vrah jí v minulosti sdělil, že její matka odešla, protože je už neměla ráda. Dívka uvedla že se potýkala s psychickými problémy, posttraumatickým stresem, úzkostí a depresemi. „Ta noc, kdy jsi naši matku odstranil z našeho života, byla nocí, kdy jsi zničil můj pocit bezpečí a sounáležitosti s tímto světem na mnoho dalších desetiletí. Proč jsi se s ní prostě nerozvedl, nenechal ji těm, kteří ji milovali a potřebovali?“ ptala se ho. Portál The Age doplňuje, že jeho čin popsala jako srdcervoucí, sobecký, brutální a misogynní.

Stejně jako ona i její sourozenci popsali, jaký na ně měla matčina smrt dopad. „Žádáme tě, abys udělal slušnou věc. Umožnil nám přivézt ji domů k pokojnému odpočinku a konečně jí dopřál důstojnost, kterou si zaslouží,“ řekl syn zavražděné Greg Simms.

Odešla sama, tvrdí

Dawson ale dle svých slov ani nemůže vědět, kde matka je. Vinu totiž odmítá a tvrdí, že žena jeho i děti opustila a připojila se k náboženské skupině. Soudní psychiatr vyhodnotil, že trpí depresemi a mírnou kognitivní poruchou.

„Když konečně udeřilo na Chrise Dawsona a soudce ho prohlásil vinným, byl to silný okamžik. Už nejméně čtyřicet let intrikaří, manipuluje a lže. Doufám, že za to bude patřičně potrestán,“ vyjádřil se k případu jeden z obyvatel města, kde rodina žila.

Právník Dawsona Greg Walsh je přitom toho názoru, že pokud jeho klient neuspěje při odvolání, zemře ve vězení, a to kvůli vzácné nemoci, která způsobuje, že ztrácí vědomí a paměť.

Shanelle Dawsonové byly pouhé čtyři roky, když její matka Lynette v lednu 1982 zmizela z rodinného domu v Sydney. Policie nikdy nenašla jedinou stopu. Dvě samostatná vyšetřování zmizení ženy dospěla k závěru, že ji zabila „blízká osoba“, ale dokud případ neprozkoumal podcast, státní zástupci tvrdili, že pro vznesení obvinění není dostatek důkazů.

Ve věci tedy udělal průlom až novinář Hedley Thomas s pořadem nazvaným Učitelův mazlíček, v němž nejenom rozebírá Dawsonovu aféru, ale také tvrzení o fyzickém týrání zavražděné a obvinění, že dotyčný zvažoval i najmutí nájemného vraha. Popsal v něm také spekulace o tom, jak se mohl muž zbavit těla své ženy.

Portál BBC doplňuje, že podcast získal nejvyšší vyznamenání australské žurnalistiky a byl stažen více než šedesátimilionkrát, čímž se umístil na předních místech žebříčků po celém světě. „Představa, že právní systém trestního soudnictví to může zvládnout a nic mu neunikne, je nesmyslná, je to lež. Vždy je k dispozici mnohem více materiálu, mnohem více svědků, se kterými můžete mluvit, více důkazů, které lze získat. Mým prvořadým cílem u těchto podcastů je vyřešit zločiny. Vidět, že se to podařilo, byla neuvěřitelná úleva,“ uvedl Thomas.

Čtyřicet let poté

Podle informací soudu měl Dawson mezi desátým a dvanáctým lednem 1982 najít školačku známou jako JC ze South West Rocks, vzít ji do Sydney a říct jí: „Lyn je pryč, už se nevrátí, pomoz mi postarat se o děti a žij se mnou.“

Po čtyřiceti letech, druhého prosince 2022, si muž vyslechne rozsudek o trestu.