Úterní debata kandidátů na post americké hlavy státu se pro bývalého prezidenta Donalda Trumpa stala jednou velkou prohranou bitvou, zní první reakce na ostře sledovaný duel. Jeho protikandidátka a současná viceprezidentka Kamala Harrisová měla podle amerických médií citelnou převahu ve většině témat, a to včetně otázky týkající se přistěhovalců. Tedy v oblasti, u níž lidé čekali, že bude bývalý prezident ve svém živlu.

Ten ovšem s názory skončil u obhajování svých mítinků a tvrzení o údajném jezení koček a psů migranty. „Není pochyb o tom, že to pro Trumpa byla zničující debata,“ řekl spoluzakladatel antitrumpovského spolku Lincolnův projekt Mike Madrid stanici CNN.

Republikánská média ale tvrdí, že se Harrisová proti Trumpovi spikla s moderátory duelu. Linsey Davisová a David Muir podle nich neustále kontrolovali pravdivost Trumpových tvrzení a v kombinaci s přesně mířenými otázkami Harrisové ho vyprovokovali k uspěchaným odpovědím. „Harrisová potvrdila, že ví, co dělá. Je ale chyba si myslet, že Trump je mimo hru,“ napsal bývalý poradce prezidenta Billa Clintona Douglas Schoen pro stanici Fox News.

Ani deník The New York Times se nebránil označit otázky a chování Harrisové za provokace. Viceprezidentka se postupně dostávala Trumpovi hlouběji a hlouběji pod kůži. Jako první velké zarytí deník označil chvíli, kdy pozvala diváky na jedno z Trumpových shromáždění. „Jen se přijďte podívat. Zjistíte, že lidé odcházejí hned na začátku, protože se nudí. Uvidíte, že mluví o všem, jen ne o vás,“ pronesla.

Bývalý prezident situaci podle médií nezvládl a rozhodl se jít slepě do boje. Přestože se Muir snažil debatu usměrnit a otevřít téma migrace, Trump se při zmínce o svých shromážděních rozohnil. Vychválil je do nebes a akce na podporu Harrisové naopak zašlapal do země. „Lidé na její mítinky nechodí. Nemají důvod se jich účastnit. A ty, kteří tam chodí, dováží autobusy a platí je za to,” tvrdil.

Byť to kamera nezachytila, Harrisovou výrok o mítincích i krátce rozesmál. „A kdo z nás tu teď mluví o extremismu,“ poznamenala.

Více Trumpův výlev nekomentovala. Po chvíli ale přilila olej do ohně a bývalý prezident opět viděl rudě. Zeptala se totiž, co si voliči myslí o republikánech, kteří podpořili její kampaň. Jmenovala například bývalou kongresmanku Liz Cheneyovou, která před týdnem prohlásila, že Trump je nebezpečný a bude proto volit viceprezidentku, informovala agentura AP.

Přestože měli kandidáti mimo chvil, kdy byli na řadě s odpovědí, vyplé mikrofony, aby si neskákali do řeči, některé výměny názorů novinářům neunikly. „Má plán, jak zničit naši zemi,“ prohlásil v jednu takovou chvíli podle deníku Daily Mail na konto Harrisové Trump. Mimo kameru také tvrdil, že přistěhovalci z Haiti v Ohiu jedí kočky a psy.

Podle analytiků a odborníků je jasné, že debatu Harrisová vyhrála na plné čáře, ale není jisté, jak moc to ovlivní volby. Podle stanice CNN se může opakovat situace z roku 2016, kdy se také zdálo, že Trump klíčovou předvolební debatu prohrál, ale přesto se stal prezidentem.