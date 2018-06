Dejte Trumpova syna do klece s pedofily, napsal Fonda. Melania se bojí

Pořádný poprask vyvolal ve středu ráno tweet svérázného herce Petera Fondy. Ten totiž v reakci na rozdělování rodin migrantů prohlásil, že syn Donalda Trumpa Barron by měl být umístěn do klece s pedofily. Jak uvádí americký zpravodaj The Daily Caller, prezidentova manželka Melania již požádala o speciální ochranku.

Příspěvek hollywoodského herce si nebral servítky. „Barrona Trumpa bychom měli vyrvat z náručí jeho matky a umístit ho do klece s pedofily. Pak můžeme sledovat, jestli se jeho matka postaví tomu obrovskému kreténovi, za kterého je vdaná,“ napsal Fonda. Později tweet nicméně smazal.

Zmíněný deník jen o několik hodin později uvedl i vyjádření mluvčí první dámy USA Stephanie Grishamové. „Tenhle tweet je nechutný a nezodpovědný. Tajná služba Spojených států už o něm byla informována,“ prohlásila. Zažádala o ni prý sama Melania.



Jednalo se víceméně o vršek ledovce, neboť Fonda nedávno nevybíravě osočil také ministryni pro vnitřní bezpečnost Kristjen Nielsenovou. Ta si v posledních dnech užila své – jelikož souhlasila s nulovou tolerancí prezidenta Trumpa, nemohla se prý kvůli nevoli okolí ani v klidu najíst v restauraci.

„Kristjen Nielsenová je prolhaná potvora, která by měla být zavřena do klece, aby do ní mohli rýpat kolemjdoucí. Měla by být pranýřována nahá na Lafayettském náměstí a bičována kolemjdoucími, zatímco by se všechno nahrávalo na kameru pro příští generace,“ tvrdil Fonda.



Do třetice se obul také do Sarah Sandersové, mluvčí Bílého domu. „Je to taky potvora. Měli bychom ji deportovat do Arkansasu, zatímco bychom jí odebrali děti a svěřili je do bezpečné péče Stephena Goebbelse Millera,“ hlásil Fonda. Zmíněný Miller působí jako Trumpův poradce a mimo jiné stál za návrhem rozdělování rodin migrantů na hranicích USA.

Zašel jsem daleko, uznal Fonda

Sám Fonda, respektive jeho zástupkyně Saša Savitskyová, se později snažili hercovy výroky vysvětlit. „Peter si jen chtěl být jistý, že Melania a Ivanka (Trumpova dcera) s prezidentem komunikují o následcích, které takové rozdělování bude mít pro matky a malé děti. Moje odpověď byla, že takový krok je stejné zlo jako papež,“ napsala na Twitter Savitskyová.

Statement from Peter Fonda's rep: "Peter wanted to make sure that Melania and Ivanka communicate with the president the dire circumstances of separating mothers and young children. My response is the move was evil same as the Pope." — Sasha Savitsky (@SashaFB) 20. června 2018

Herec vydal další prohlášení jen pár hodin poté. „Tweetnul jsem něco vysoce nevhodného a vulgárního na prezidenta a jeho rodinu, protože jsem reagoval na hrozné obrázky, které jsem viděl v televizi. Jako mnoho dalších Američanů jsem rozrušený a velice vznětlivý, když přijde na otázku dětí, které jsou na hranicích oddělovány od svých rodin, ale teď jsem zašel opravdu daleko. Bylo to špatné a neměl jsem to udělat. Ihned jsem toho zalitoval a upřímně se rodině omlouvám za všechno, co jsem řekl a co má slova způsobila,“ dodal Fonda.

Jaké budou mít jeho tweety následky prozatím není známo.

New Peter Fonda statement pic.twitter.com/sazpDlCLO3 — Sasha Savitsky (@SashaFB) 20. června 2018







První dáma USA Melania Trumpová ve středu ráno navštívila jedno z texaských středisek, kde jsou děti migrantů drženy. Byla to prý především její zásluha, proč posléze Donald Trump odsouhlasil, že další jedinci již od svých rodičů odebíráni nebudou. "Neradi vidíme rozdělené rodiny," prohlásil. Nulová tolerance prezidenta Spojených států k migraci však prý i nadále zůstává v platnosti.