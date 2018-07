Dejte mi peníze na zeď, nebo ochromím vládu, vyhrožuje Trump

„Klidně bych byl ochoten vyvolat ochromení činnosti vlády, pokud nám demokraté nedají dostatek hlasů na zabezpečení hranic, které zahrnuje zeď!," napsal na svůj twitter Trump. Informovala o tom agentura Reuters.

"Musíme také zrušit loterijní systém, aby do naší země mohli přicházet pouze skvělí lidé, které potřebujeme!“ dodal Trump.

Republikánský prezident zmínil tuto hrozbu již několikrát, jelikož stavba zdi je jeho hlavní prioritou a jedním z velkých předvolebních slibů, který stále nedokázal splnit.

Šéf Bílého domu požaduje po Kongresu, aby mu schválil rozpočet na jeho plány, které zahrnují stavbu hraniční zdi, změnu vízového režimu a další imigrační omezení. Potřebuje schválit částku 25 miliard dolarů (575 miliard korun), ze které zatím dostal 1,6 miliardy (36,8 miliardy korun).

Předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan uvedl, že se uvažuje o schválení částky pět miliard dolarů (115 miliard korun) na zeď. Zákonodárci se s prezidentem sešli minulý týden, aby částku probrali a vyhnuli se zablokování vládního rozpočtu.

Kdyby však ke zmiňované situaci skutečně došlo, mohlo by to Trumpovu pozici spíše ohrozit. Stalo by se tak totiž měsíc před volbami do Kongresu a američtí voliči by z krize mohli vinit republikány se svým prezidentem, kteří nyní mají v kongresu většinu.

Trumpova politika vyvolává rozpory i uvnitř jeho strany mezi umírněnými a konzervativci.

Shutdown nastal během Trumpova prezidentování naposledy letos v lednu a v únoru, většina státních zaměstnanců si musela vzít nucené volno

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!