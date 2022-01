Před 80 lety poprvé zazněl pojem „Spojené národy“. Deklaraci podepsalo 26 států

Začátkem ledna 1942 se ve Washingtonu sešli zástupci 26 spojeneckých „národů“ (spíše zemí) bojujících proti mocnostem Osy, aby se podpisem Deklarace Organizace spojených národů zavázali vést boj proti fašismu až do konečného vítězství. V dokumentu byl poprvé oficiálně použit výraz „Spojené národy“ („United Nations“), který navrhl americký prezident Franklin Delano Roosevelt.

Americký prezident Franklin Delano Roosevelt v Bílém domě, 28. dubna 1942 | Foto: Wikimedia Commons, National Museum of the U.S. Navy, volné dílo

Podpisem deklarace přislíbili všichni signatáři svou podporu Atlantické chartě, což bylo společné prohlášení Roosevelta a britského ministerského předsedy Winstona Churchilla ze 14. srpna 1941 o tom, že v probíhající válce budou jejich země postupovat spolu. Atlantická charta, vydaná v Londýně, byla především výrazem snahy neuznat jakékoliv válečné územní zisky, uvolnit obchodní omezení a podpořit politické svobody národů. Podpis deklarace na ni v tomto směru navazoval. Nechybělo ani Československo Hned 1. ledna 1942, tedy právě před 80 lety, podepsali deklaraci zástupci tzv. Velké čtyřky, tedy čtyř největších světových mocností bojujících proti hitlerovské koalici – konkrétně Roosevelt za Spojené státy americké, Churchill za Velkou Británii, Maxim Litvinov za Sovětský svaz a Song Ziwen za Čínu. Zástupci zbývajících 22 států podepsali deklaraci následujícího dne, 2. ledna 1942. Šlo o devět států Střední Ameriky a Karibiku, o země z panství Britské koruny, o Britskou Indii a o osm evropských exilových vlád, včetně exilové vlády Československa. Nejzáhadnější rozhodnutí Adolfa Hitlera: Ze slabosti vyhlásil válku USA Svůj podpis pod deklaraci tak kromě Velké čtyřky připojily v abecedním pořadí Austrálie, Belgie, Československo, Dominikánská republika, Guatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jižní Afrika, Jugoslávie, Kanada, Kostarika, Kuba, Lucembursko, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panama, Polsko, Řecko a Salvador. Společně k úplnému vítězství Mezi hlavními zásadami deklarace bylo, že všichni její účastníci vynaloží na boj proti mocnostem Osy veškeré své dostupné zdroje a že žádný její signatář neuzavře se státy Osy separátní mír. „Úplné vítězství nad společným nepřítelem je nezbytnou podmínkou ochrany života, svobody, nezávislosti a práva na svobodu náboženského vyznání, jakož i triumfu lidského práva a spravedlnost jak v rodné zemi, tak na jiných územích,“ uváděl text dokumentu s tím, že všechny zúčastněné strany vedou v současnosti „společný boj proti barbarsky brutálním silám, které chtějí dobýt celý svět“. Krvavá bitva u Borodina: Hitler se při tažení na Moskvu inspiroval Napoleonem Princip „úplného vítězství“ tak v podstatě poprvé jasně definoval spojeneckou politiku ve válce, která se jasně zaměřovala na úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci zemí Osy. Hlavním cílem zúčastněných stran byla porážka „hitlerismu“, což znamenalo, že pod tento pojem zahrnují totalitní militaristické režimy v Německu, Itálii a v Japonsku. Strany se dohodly, že budou dodržovat Atlantickou chartu, použijí všechny své zdroje na válku se zeměmi Osy a také neuzavřou separátní mír s nacistickým Německem nebo Japonskem. Cesta ke vzniku OSN Do konce války se k deklaraci dodatečně připojilo dalších 21 států včetně Filipín, Francie, všech latinskoamerických zemí kromě Argentiny a některých nezávislých států na Středním východě a v Africe. Následně se na stranu deklarace postavila také řada menších zemí Osy, které začaly bojovat proti Německu, těm však již nebylo dovoleno se k ní připojit. Tajná schůze, která změnila svět. Před 80 lety USA urychlily vznik děsivé zbraně Podpis deklarace položil základy budoucí Organizace spojených národů, jejímž cílem mělo být udržet v poválečném světě mír a světovou bezpečnost. Další kola jednání o této organizaci se uskutečnila v roce 1944 v Dumbarton Oaks a na jaltské konferenci. V Jaltě byla také na základě požadavků Sovětského svazu přijata zásada jednomyslnosti při hlasování velmocí v Radě bezpečnosti. K slavnostnímu ustavení organizace došlo při jednáních v San Francisku, probíhajících od 25. dubna do 26. června 1945.