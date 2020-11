To, že si Demokratická strana sněmovní většinu udrží, předpovídala média už minulý týden během volební noci. Agentura AP dosažení potřebného počtu mandátů potvrdila poté, co přisoudila vítězství Kim Schrierové, Tomovi O\'Halleranovi a Jimmymu Gomezovi ve trojici okrsků ve státech Washington, Arizona, respektive Kalifornie.

Podle deníku The New York Times (NYT) zůstává stále ve hře 16 křesel ve 435místné Sněmovně reprezentantů. Dosud v ní demokraté drželi 232 míst a k vyrovnání tohoto čísla by tedy potřebovali vítězství ve 14 z dosud nevyjasněných soubojů. Očekává se, že straně nově zvoleného prezidenta Joea Bidena ještě několik křesel přibude, na vyrovnání současného stavu to ale s největší pravděpodobností stačit nebude.

Republikánům se podle posledních údajů podařilo zvítězit v devíti okrscích, které předtím drželi demokraté, zatímco opačný vývoj byl hlášen pouze ve třech případech. Ve volbách před dvěma lety získala strana prezidenta Donalda Trumpa 197 mandátů, nyní jich má podle NYT jistých už 201.

Překvapivý vývoj souboje

Američané 3. listopadu kromě prezidenta volili kongresmany ve všech 435 okrscích a také 35 senátorů, tedy jejich třetinu. Vývoj souboje o Sněmovnu reprezentantů hodnotila média jako překvapivý, neboť demokraté si údajně od voleb slibovali posílení své většiny.

"Demokrati nesplnili svůj cíl převzít většinu v Senátu a ztratili křesla ve Sněmovně reprezentantů, což staví republikány do dobré pozice na blokování zásadních legislativních iniciativ zvoleného prezidenta Joea Bidena," hodnotila agentura Reuters. Zároveň podotýká, že demokrati teprve podruhé od roku 1995 ovládli sněmovnu ve dvou po sobě jdoucích dvouletých volebních cyklech.

Předsedkyně větší ze dvou komor Kongresu Nancy Pelosiová výsledek komentovala tak, že její strana prohrála některé bitvy, ale vyhrála válku. "Měli bychom si přiznat, že tohle nebyl dobrý výsledek," oponoval její stranický kolega zastupující stát New Jersey Tom Malinowski.

Nový Kongres poprvé zasedne 3. ledna.