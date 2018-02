Demokraté vydali zprávu o vyšetřování ruské kauzy. Trump musí rozhodnout

Republikáni prohlašovali, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zneužil svou pravomoc vyšetřováním Trumpova poradce. Demokraté na něj museli reagovat, píše server BBC.

Jeden z autorů 10stránkového dokumentu demokratů poslanec Adam Schiff přivítal rozhodnutí výboru, který kontrolují republikáni. Výbor totiž vypuštění dokumentu blokoval. Podle Schiffa by bylo těžké zveřejnění odmítnout.

„Republikáni se sami dostali do slepé uličky, když zveřejnili svůj zavádějící dokument a odmítli zveřejnit odpověď demokratů. Takže si myslím, že byli nuceni list přijmout,“ uvedl.

Čtyřstránkový dokument republikánů se soustředí hlavně na Cartera Pageho, poradce pro zahraniční politiku Trumpova volebního týmu. Odvolán byl na základě vyšetřování FBI. Jeho úkolem bylo údajně vynést „kompro“ na Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou.

V závěru se píše, že toto je „příkladem poklesu zneužití legálního vyšetřování, které mělo chránit americké občany od zneužívání.“ O dalších zásadních souvislostech ale list nepojednává.

Dokument byl přísně tajný, nicméně zpravodajská komise Bílého domu jej společně s Trumpem minulý týden zveřejnila, proti čemuž se FBI ostře ohrazovala.

Vztahy mezi oběma tábory jsou na ostří nože. Tento čtvrtek by měl Kongres opět schvalovat americký rozpočet. Jestli obě strany nedojdou k dohodě, nastane tento rok již podruhé takvaný "shutdown", tedy stav, kdy vláda nemůže financovat některé vládní úřady, píše CNN.

Republikánský prezident zprávu své strany uvítal. "Zpráva Trumpa zcela očišťuje. Hon na ruské čarodějnice ale nekončí. Nedošlo k žádnému závěru a k žádným obstrukcím. Po roce neodhalili nic. Je to hanba Ameriky!" vyjádřil se na twitteru Trump.

Na reakci demokratů se ale rozohnil. "Malý Adam Schiff, který se neúspěšně dere výše, je jeden z největších lhářů ve Washingtonu, stejně jako Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam požaduje zveřejnění ilegálních informací. Musí být zastaven," dodal.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!