Dolní sněmovna amerického Kongresu, kterou ovládají opoziční demokraté, v pátek schválila obnovení financování některých federálních agentur, které ochromil spor mezi Demokratickou stranou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o financování jeho zdi na hranici s Mexikem. Přesto se však přibližně 800 tisíc vládních zaměstnanců své výplaty jen tak nedočká. V Senátu, kde má většinu Republikánská strana, která stojí v požadavcích na financování zdi za Trumpem, nemá zákon šanci na úspěch.

Návrh zákon o financování ministerstva vnitra a federální Agentury pro ochranu životního prostředí podpořilo 240 kongresmanů a 179 jich bylo proti. Pro zákon tak hlasovalo pouze pět republikánů. Republikánský šéf Senátu se následně nechal slyšet, že se v Senátu o zákonu hlasovat vůbec nebude, protože předložení návrh ani nepřipustí.

Tváří v tvář vyhlídce na nejdelší ochromení americké vlády v její historii prezident Donald Trump řekl, že by mohl vyhlásit národní krizovou situaci. To by mu umožnilo obejít Kongres, aby získal finanční prostředky na stavbu jeho zdi, která byla ústředním slibem jeho prezidentské kampaně v roce 2016.

„Humanitární krize na naší jižní hranici,“ napsal Trump v pátek, den poté, co navštívil hranici mezi Texasem a Mexikem, na svém twitterovém účtu. „Právě jsem se vrátil a jde o mnohem horší situaci, než by kdokoli mohl pochopit, invaze!“

Humanitarian Crisis at our Southern Border. I just got back and it is a far worse situation than almost anyone would understand, an invasion! I have been there numerous times - The Democrats, Cryin’ Chuck and Nancy don’t know how bad and dangerous it is for our ENTIRE COUNTRY… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. ledna 2019

„Ocelová bariéra nebo zeď už měly být dávno postaveny předchozími administrativami. Nikdo to neudělal - já to udělám. Bez ni nebude naše země bezpečná,“ pokračoval Trump.

…The Steel Barrier, or Wall, should have been built by previous administrations long ago. They never got it done - I will. Without it, our Country cannot be safe. Criminals, Gangs, Human Traffickers, Drugs & so much other big trouble can easily pour in. It can be stopped cold! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. ledna 2019



Později zveřejnil na twitteru fotografii existujícího plotu, která dokazovat, že v rozporu s tvrzením některých médií se nebude jednat o stavbu zcela nové zdi. Ta podle jeho slov na některých místech již stojí. Je velmi vysoká, silná a krásná.

The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. ledna 2019

Nejdelší krize v americké historii

Částečné ochromení federálních úřadů trvalo v pátek již tři týdny a stalo se tak nejdelším v historii. Na pátek připadal i výplatní den pro přibližně 800 tisíc federálních zaměstnanců, kteří marně čekali svůj šek. Podle agentury Reuters se již někteří uchýlili k rozprodávání svého majetku, jiní prosí na internetu o finanční pomoc, která by jim pomohla zaplatit účty.

Vedoucí americké Tajné služby, která je zodpovědná za Trumpovu ochranu varoval zaměstnance, že finanční stres může vést k depresi a úzkosti. „Dejte si pozor na varovné příznaky potíží,“ napsal ředitel R.D. „Tex“ Alles v oběžníku, který má Reuters k dispozici.