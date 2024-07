Nynější viceprezidentka USA Kamala Harrisová je podle mnohých analytiků logickou volbou Demokratické strany pro prezidentské volby, jelikož i podle průzkumů má největší šanci proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi. Navíc jí Joe Biden po svém odstoupení z boje o Bílý dům vyjádřil podporu. List The Guardian ale upozornil, že favoritka demokratů čelí kritice, protože se nedokázala víc prosadit ve své aktuální roli.

Deník The New York Times (NYT) doplnil, že ji Bidenovi příznivci i sponzoři strany považovali za politickou přítěž poté, co se snažila angažovat v neřešitelných otázkách nelegální migrace a volebního práva.

Prohlášení Harrisové po odstoupení Joea Bidena z prezidentských voleb:

Má také špatné hodnocení v průzkumech veřejného mínění. Ty naznačují, že proti Trumpovi bude v nevýhodě. Podle CBS News má problémy oslovit nerozhodnuté voliče ve státech, kde se bojuje o hlasy.

V průzkumech navíc figurují další jména demokratů, která za Harrisovou příliš nezaostávají a u lidí mohou být i oblíbenější.

Gavin Newsom

Možným kandidátem je kalifornský guvernér Gavin Newsom, který je podle ABC News přesvědčeným liberálem v problematice práv žen, imigrace a ekonomiky, a byl loajální vůči Bidenovi, když demokraté začali zpochybňovat jeho kandidaturu.

Zda bude kandidovat, je ale nejisté. Newsom již dřív učinil prohlášení, že se v případě kandidatury Harrisové nezúčastní boje o Oválnou pracovnu. Po Bidenově odstoupení pak na sociálních sítích viceprezidentce vyjádřil podporu.

„Silná. Nebojácná. Houževnatá. V situaci, kdy je v sázce demokracie a naše budoucnost, není nikdo lepší, kdo by měl čelit temné vizi Donalda Trumpa a vést naši zemi správným směrem,“ uvedl na adresu Harrisové.

Experti doplnili, že oproti Harrisové by měl výhodu jako zkušený účastník kampaní z velkého státu i celostátní televize. Navíc otevřeně zvažuje kandidaturu v roce 2028. NYT však připomněl, že v debatách by ale musel vysvětlit problémy Kalifornie v poslední dekádě, jako jsou bezdomovectví, vysoké daně a rostoucí náklady na bydlení. Má též vroubek kvůli své účasti na drahé narozeninové večeři s lobbisty v roce 2021.

Gretchen Whitmerová

Dvojnásobná guvernérka státu Michigan je podle BBC stále populárnější demokratkou na americkém středozápadě. V posledních tamních volbách získala přes 54 procent hlasů a NYT ji označil za rychle rostoucí hvězdu partaje.

V minulosti vedla Bidenovu kampaň. Po ovládnutí zákonodárného sboru a sídla guvernéra demokraty v Michiganu v roce 2022 mohla prosadit řadu progresivních opatření, jako bylo třeba právo na potrat a přísnější zbrojní zákony. Hlasitě vystupuje proti Trumpovi.

Jenže podobně jako Newsom opakovaně sdělila, že nebude letos kandidovat, a to ani v případě Bidenova odstoupení. Odborníci předpokládají, že bude jednou z hlavních kandidátek do Bílého domu v roce 2028.

Andy Beshear

Guvernér Kentucky je podle ABC News vycházející hvězdou demokratů na jihu USA. Již dvakrát dokázal zvítězit ve státě, který měl historicky převážně voliče republikánů. Proto by podle analytiků mohl uspět i proti Trumpovi.

close info Zdroj: Wikimedia Commons/Katelyn Newton/volné dílo zoom_in Andy Beshear je oblíbený u voličů na jihu USA. Dokázal porazit republikány v Kentucky, kde měli historicky silnou podporu. Na rozdíl od ostatních demokratů je méně progresivní a liberální

CBS News napsal, že Beshear může být všeobecně přijatelnější volbou pro lidi než ostatní demokratičtí kandidáti, jelikož se odtrhl od výrazně liberálního a progresivního směrování strany.

V rozhovoru pro CNN ale Beasher uvedl, že nehodlá mluvit o spekulacích ohledně prezidentských voleb.

J. B. Pritzker

Do potenciálního souboje miliardářů může vstoupit současný guvernér státu Illinois a dědic bohatství hotelů Hyatt Jay Robert „J.B.“ Pritzker, který podle NYT vynikl svými urážkami na Trumpovu adresu během jeho soudního procesu. Nazýval jej zločincem, rasistou, homofobem a podvodníkem.

Pritzker si nebere servítky:

Na středozápadě patří mezi oblíbené politiky. Jako guvernér ve dvou funkčních obdobích dosáhl významných vítězství v oblasti práva na potraty, kontroly zbraní a legalizace marihuany. S odhadovaným jměním okolo 3,5 miliardy dolarů je také nejbohatším voleným představitelem v Americe. Tyto prostředky se pak nebojí použít na své politické ambice.

Trump je ve vedení

Průzkumy agentury Ipsos u registrovaných voličů z minulého týdne zatím hovoří ve prospěch Harrisové. Viceprezidentka může oslovit stejný počet voličů jako Trump. V závěsu je podle průzkumu Ipsos z počátku července Newsom, který na republikána ztrácí tři procenta. Whitmarová pak zaostává o pět procent. Beashear o čtyři procenta a Pritzker až o šest procent.

Mírně odlišný byl průzkum CNN. Zde Harrisová na Trumpa ztrácí dvě procenta. Druhý Newsom zaostává o pět procent. Stejná ztráta byla i Whitmerové, která však celkově měla o procento méně než kalifornský guvernér. CNN v průzkumu neuvedla Besheara ani Pritzkera, místo nich by však mohl mít šanci ministr dopravy Pete Buttigieg zaostávající za Trumpem o čtyři procenta.

O pravděpodobnost úspěchu Harrisové se zajímala i další média, která zpracovala vlastní průzkumy. Morning Consult zjistil ztrátu jednoho procenta. The Economist uvedl, že na Trumpa ztrácí pět procent, podle Forbesu dokonce šest procent.

Naděje Obamových

Překvapivě jedinou možností demokratů na vítězství v prezidentských volbách by podle průzkumu mohla být Michelle Obamová. Na základě dat agentury Ipsos by získala o jedenáct procent hlasů víc než Trump. Výsledky SurveyUSA ale ukázaly, že volby by byly vyrovnané.

Odborníci se shodují, že Obamová by byla největší hrozbou pro Trumpa:

Nicméně manželka exprezidenta Baracka Obamy opakované uvedla, že nehodlá kandidovat. „Politika je těžká. A lidé, kteří se do ní pustí, to mají stejně jako s manželstvím a dětmi. Musí to chtít. Musí to mít v duši. V mé to není,“ připomněla stanice ABC News její vyjádření z loňského roku.

Přesto je jméno Michelle Obamové stále zmiňované jako jméno možné uchazečky o post hlavy Spojených států amerických.

Průzkum získaných hlasů v prezidentských volbách USA