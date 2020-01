Agentura Fars, která z demonstrace zveřejnila i snímky, uvedla, že protestu se zúčastnilo 700 až 1000 lidí. Napsala také, že dav v ulicích strhával plakáty s bývalým velitelem gard Kásemem Solejmáním, kterého Američané minulý týden zabili v Bagdádu.

