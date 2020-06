Americký prezident Donald Trump se dnes pokusil vysvětlit svou přítomnost v podzemním bunkru Bílého domu při pátečních protestech před prezidentskou rezidencí tím, že tam prováděl inspekci. V rozhovoru s Fox News Radio řekl, že v "malinkaté"místnosti byl jenom chvilku a odmítl, že by se tam skrýval.

Americký prezident Donald Trump pózuje s biblí před kostelem poblíž Bílého domu, odkud policie krátce předtím s použitím gumových projektilů vyhnala stovky pokojně protestujících lidí | Foto: ČTK

"Řekli, že by to byla vhodná chvíle jít dolu a podívat se, protože to někdy možná budete potřebovat," uvedl Trump.