Vodní děla a zapálená auta. Demonstrace v Bruselu se zvrtla v násilnosti

„Naši policisté použili vodní děla poté, co demonstranti začali házet předměty,“ potvrdila mluvčí bruselské městské policie Ilse van de Keereová. Ze zhruba třísethlavého davu začaly podle agentury AP létat kameny a dlažební kostky poté, co jim bezpečnostní složky přehradily cestu k vládním budovám. Rozčilený dav zaútočil i na dvě policejní auta, která zapálil a jedno z nich převrátil na střechu.

Zhruba 60 lidí policie obvinila z narušování veřejného pořádku. Podle Keereové měla řada demonstrantů u sebe nebezpečné předměty, jako žiletky, hevery či pepřové spreje. Někteří byli zadrženi kvůli zahalování obličeje dýchacími, lyžařskými či potápěčskými maskami. Další policie odvezla kvůli držení zbraní, ničení majetku nebo drogovým prohřeškům.

„Má podpora patří všem příslušníkům jednotek, které zajišťují naši bezpečnost a svobodu. Nepřípustné násilí v Bruselu nezasluhuje slitování. Násilníci a zloději zasluhují trest,“ napsal na svém twitteru belgický premiér Charles Michel.

