Zločinná fraška. Lidé protestovali proti výsledkům prezidentských voleb

Lidé s homosexuálními sklony by neměli být přijati mezi katolické duchovní. Ti kněží, kteří se cítí být homosexuály, by měli řady církve opustit, místo aby žili dvojím životem. Ve své nejnovější knize to uvedl papež František. Církev by podle něj měla přijmout reformy, které zajistí detailnější výběr budoucích kněží.