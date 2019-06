V Hongkongu se dnes koná další protest svolaný kvůli zákonu o vydávání osob podezřelých z trestné činnosti. Lidé žádají odstoupení správkyně Carrie Lamové, i když v sobotu schvalování zákona odložila na neurčito.

V Hongkongu se dnes koná další protest svolaný kvůli zákonu o vydávání osob podezřelých z trestné činnosti. Lidé žádají odstoupení správkyně Carrie Lamové, i když v sobotu schvalování zákona odložila na neurčito | Foto: ČTK

Zákon by umožnil vydávat podezřelé osoby do zemí, s nimiž Hongkong ještě nemá uzavřeny vydávací smlouvy, tedy i do pevninské Číny. Hongkongská správa tvrdí, že to zabrání tomu, aby se Hongkong stal útočištěm kriminálních živlů, avšak kritici se obávají, že Čína zákon zneužije k pronásledování svých oponentů a že krok povede k utužení čínské kontroly nad Hongkongem.