Stávka v dopravě začala 5. prosince a vstoupila tedy už do 24. dne. Délkou tento týden překonala podobný protest z roku 1995, kdy železničáři, pracovníci pařížského dopravního podniku a úředníci nakonec přinutili vládu stáhnout plán důchodové reformy.

Současný kabinet i prezident Emmanuel Macron ale zatím dávají najevo odhodlání neustoupit odborům a pokračovat ve snaze nahradit univerzálními pravidly stávající penzijní systém s řadou speciálních režimů. Nepokoje by se tak brzy mohly vyrovnat rekordnímu 28dennímu protestu z přelomu let 1986 a 1987, kdy pracovníci hromadné dopravy stávkovali kvůli platům a pracovním podmínkám.

Na dnešek byly opět ohlášeny manifestace po celé Francii, kromě metropole také v Lyonu, Nice, Rennes nebo Amiens, lidé se dopoledne shromáždili také v řadě menších měst. Televize BFM TV psala o "zahřívacím kole" před rozsáhlejší mobilizací plánovanou na 9. ledna.

Výpadky v hromadné dopravě

V Paříži u nádraží Gare du Nord začal krátce po 13:00 SEČ protestní pochod směřující na jih ke stanici metra Châtelet. Podle agentury AFP bylo v davu také na 300 "žlutých vest" včetně jednoho z lídrů tohoto protivládního hnutí Jérôma Rodriguese.

Pařížané i turisté navštěvující hlavní město se opět potýkají s výpadky v hromadné dopravě, tentokrát zůstalo zcela zavřených šest ze 16 linek metra, část pak funguje jen v omezeném režimu. U státních drah SNCF v pátek podíl stávkujících zaměstnanců klesl na 8,5 procenta a před víkendem železniční podnik avizoval, že oproti stálým jízdním řádům vyjede šest z deseti souprav TGV, 30 až 40 procent příměstských vlaků a asi 30 procent běžných meziměstských spojů.

"SNCF dělá vše pro to, aby co možná nejvíce omezila komplikace, jak činil také minulý týden. Stále jsou tady problémy pro spoustu Francouzů, ale situace odpovídá tomu, co SNCF ohlásil," uvedla dnes ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová. Při dopolední návštěvě pařížského nádraží Gare de l\'Est dodala, že situace na železnicích se zlepšuje.