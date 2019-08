Dnešní akce, kterou organizuje sdružení #Unteilbar (Nerozdělitelně) se koná týden před regionálními volbami ve spolkových zemích Sasko a Braniborsko. Organizátoři v saské metropoli očekávají 25.000 účastníků.

Drážďanská demonstrace má celoněmecký charakter. Dorazil na ni například německý ministr financí, sociální demokrat (SPD) Olaf Scholz nebo spolupředsedové krajně levicové strany Levice Bernd Riexinger a Katja Kippingová.

Řečníci z jednotlivých iniciativ, uměleckých institucí či odborových organizací na Altmarktu, jednom z hlavních drážďanských náměstí, agitovali za otevřenou, svobodnou a solidární společnost. "Konec nenávisti a poštvávání", "Rasismus není alternativa" nebo "Není tu místo pro nácky", stálo na transparentech.

Bašta krajní pravice

Spolek Unteilbar dokázal už loni v říjnu svolat více než 250.000 lidí na demonstraci do Berlína. Bylo to jen několik měsíců poté, co se v ulicích východoněmeckých měst odehrály xenofobní incidenty v reakci na ubodání Němce v Chemnitzu (Saské Kamenici). Ve čtvrtek byl za útok poslán 23letý Syřan na devět a půl roku do vězení. Hlavní podezřelý, mladý Iráčan, je však stále na útěku.

Východní Německo je baštou krajní pravice v čele s protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), která se v roce 2017 dostala do Spolkového sněmu a je nyní nejsilnější opoziční stranou. Podle průzkumů by AfD mohla příští neděli zemské volby v Braniborsku i vyhrát.