Ve francouzské metropoli se podle policie a nezávislých médií shromáždilo 10 tisíc až 13 800 lidí. Policisté použili slzný plyn, aby rozehnali skupinky protestujících, kteří zapalovali popelnice a motorku.

Situace byla ale poměrně klidná oproti protestům z předchozích víkendů, poznamenala agentura Reuters. Tisíce demonstrantů vyrazily rovněž do ulic Marseille, Bordeaux, Valence či Tours. Podle ministerstva vnitra bylo na dnešní protesty nasazeno 80 tisíc policistů, z toho pět tisíc v Paříži.

Minulou sobotu se protestů po celé Francii zúčastnilo podle vládních údajů 69 tisíc demonstrantů, o týden dříve to bylo 84 tisíc. Na první demonstraci 17. listopadu ve žlutých vestách vyšlo do ulic přes 280 tisíc lidí.

Organizátoři se rozhodli dnešní protest věnovat lidem, kteří v uplynulých týdnech utrpěli zranění při demonstracích, při nichž někteří účastníci mimo jiné ničili cizí majetek. Kontroverzi vyvolal především případ z minulé soboty, kdy policisté gumovým projektilem vážně zranili jednu z výrazných postav protestního hnutí Jérôma Rodriguese.

"Střílí na lidi válečnými zbraněmi. To je dnešní Francie? Chceme jen naplnit ledničku a nakonec přicházíme o oči," řekl pro server BBC Rodrigues.

Při dnešním pochodu měli rovněž někteří zdraví demonstranti na znamení solidarity pásky přes oči. "Dnešní protest je zvláštní. Je organizován zraněnými a pro zraněné, řekl Rodrigues.

Podle oficiálních údajů bylo při protestech zraněno rovněž asi tisíc policistů. Soud ve Francii v pátek rozhodl, že policie může zbraně s gumovými projektily používat i nadále, a to kvůli zabránění ještě větších výtržností a násilí.

