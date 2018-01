Demonstranti pronikli ke katalánskému parlamentu. Volba premiéra byla odložena

Stovky příznivců katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta prorazily policejní zátarasy kolem parku, ve kterém se nachází katalánský parlament. Demonstranti požadovali, aby byl Puigdemont opět zvolen do úřadu premiéra. Dnes se totiž mělo konat jednání parlamentu, kde měl být zvolen nový premiér Katalánska. Jednání ale bylo odloženo kvůli verdiktu ústavního soudu.

Budovu parlamentu hlídá podle České televize katalánská i španělská policie. Několik stovek lidí proniklo do parku Ciutadella, kde se parlament nachází. Někteří demonstranti před budovou křičeli, že „chtějí mít svého premiéra, nebo obsadí parlament“ a že „parlament patří lidu“.

Policie poté znovu obnovila zátarasy a uzavřela všechny vchody do parku.

Manifestaci svolaly dvě hlavní separatistické organizace, a to krátce před plánovaným zasedáním katalánského parlamentu. Na tom se měla projednávat kandidatura Puigdemonta na katalánského premiéra.

Předseda parlamentu Roger Torrent jednání ale odložil na neurčito. Stalo se tak kvůli verdiktu ústavního soudu. Uvedení Puigdemonta do funkce by totiž bylo sporné, Madrid by ho neuznal.

Separatisté disponující většinou křesel se pro Puigdemonta rozhodli hlasovat i přes negativní stanovisko ústavního soudu. Ten na konci minulého týdne rozhodl, že se Puigdemont může stát premiérem jen v tom případě, že osobně složí přísahu. Zmíněný se totiž stále ukrývá v Bruselu a část separatistů uvažuje o tom, že by mohl být zvolen na dálku prostřednictvím videokonference.

Odklad měl soudu umožnit nastudovat připomínky k tomuto výroku, které předložila Puigdemontova koalice. Soudci ale v úterý odvolání zamítli kvůli tomu, že verdikt nenarušuje autonomii katalánského parlamentu, což tvrdí separatisté.

„Nejsou zde podmínky, které by zaručovaly efektivní volbu, ani záruky plného a svobodného výkonu politických práv kandidáta,“ řekl Torrent po oznámení úterního rozhodnutí soudu.

Většina separatistů chce o premiérovi hlasovat co nejdříve. Doposud ale není jasné, kdy a za jakých podmínek se hlasování uskuteční.