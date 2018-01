Deneuveová se omluvila obětem sexuálních útoků. Na MeToo ale názor nemění

Francouzská herečka Catherine Deneuveová uvedla, že nadále stojí za svým podpisem pod otevřený dopis stovky předních francouzských žen, který kritizoval kampaň MeToo. Omluvila se ale obětem skutečných sexuálních útoků, pokud by se jich dopis dotkl.

Catherine Deneuveová na filmovém festivalu v New YorkuFoto: ČTK/APInvision/Charles Sykes

Slavná hvězda francouzského filmu čelila po zveřejnění otevřeného dopisu kritice, že zlehčuje zločin. Deneuveová na to reagovala omluvou, kterou adresovala výhradně obětem sexuálních útoků. "Z celého srdce zdravím všechny oběti těchto opovržlivých činů, jichž se mohl dotknout dopis, který byl zveřejněn v Le Monde. Pokud ano, pak jim a pouze jim nabízím svou omluvu," napsala Deneuveová v prohlášení, které v neděli večer zveřejnil web francouzského deníku Liberation.

Dodala ale, že si nadále stojí za zněním původního dopisu. V něm stovka předních Francouzek uvedla že hnutí proti sexuálnímu násilí #MeToo a jeho francouzský protějšek #Balancetonporc (Bonznu tě, ty prase) zašly příliš daleko. Podle signatářek dopisu je "svoboda nadbíhat někomu nezbytná pro sexuální svobodu" a ani "dotírání" není zločin.

Určitou kontroverzi vyvolala věta, v níž se psalo, že ženy by mohly muže, který například onanuje v metru, jednoduše přehlížet a nebrat na vědomí.

Deneuveová v neděli prohlásila, že v textu není nic, co by označovalo obtěžování za dobré, jinak by ho nepodepsala. "Nesnáším na dnešní době ten jev, kdy má každý pocit, že má právo lidi zkoušet, soudit a odsuzovat. Nelíbí se mi doba, v níž i prostá obvinění ze sociálních sítí mohou vést k trestu, rezignacím a často k mediálnímu lynči," dodala ikona francouzského filmu.