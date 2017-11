Deník bin Ládina nebo fotografie. CIA zveřejnila dalších 470 tisíc dokumentů

Osobní deník Usámy bin Ládina, video ze svatby jeho syna Hamzy a další dokumenty zveřejnila ve čtvrtek Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Jedná se o další materiály zabavené při jeho likvidaci v roce 2011 v pákistánském městě Abbottábád. Nově tak bylo zpřístupněno téměř půl milionu souborů.

Spojené státy zveřejňují zabavené materiály postupně poté, co prověří, zda zda neohrožují bezpečnost země. Dosud USA daly k dispozici dokumenty a další datové soubory v květnu 2015, v březnu 2016 a letos v lednu. Složky jsou dostupné na webu CIA. Ten však dopoledne hlásil výpadek.

Podle serveru BBC s odkazem na prohlášení CIA existují některé další soubory, které však zůstanou utajeny, a to právě kvůli bezpečnosti. Další jsou poškozené. Dostupná pro veřejnost není ani pornografie, kterou v bin Ládinově úkrytu američtí vojáci nalezli.

Ředitel CIA Mike Pompeo uvedl, že nejnovější zveřejněný soubor obsahuje kromě osobního deníku někdejšího nejhledanějšího muže planety také 18 tisíc dokumentů, 79 tisíc zvukových souborů a fotografií a více než 10 tisíc videosouborů, na kterých je například tak vidět bin Ládinův syn Hamza nebo bin Ládinovy zkušební projevy.

Hamza byl údajně bin Ládinův nejoblíbenější syn. Server BBC uvedl, že právě on by měl být budoucím vůdcem teroristické skupiny Al-Kájda. Oficiální vstup Hamzy do al-Káidy oznámil v roce 2015 současný vůdce teroristické organizace Ajmán Zavahrí.

Tehdy uváděl, že syn bin Ládina je jedním ze „lvů al-Káidy“. Mladého bin Ládina krátce poté zařadily Spojené státy na seznam hledaných teroristů, čímž na něj uvalily také právní a finanční sankce. Hamza posléze opakovaně hrozil Spojeným státům teroristickými útoky, vyzval také občany Saúdské Arábie, aby svrhli režim vládnoucí v jejich zemi, a osvobodili se tak od amerického vlivu.

„Uvolnění těchto dokumentů poskytuje americkému lidu možnost získat hlubší pohled na plány a práci této teroristické organizace,“ řekl Pompeo.

Důležitý je tam zejména dokument o spolupráci Al-Káidy a Íránu. „O spolupráci se vědělo, ale neexistoval pro ni podklad,“ uvedl pro Českou televizi redaktor Aktuálně.cz Daniel Anýž. „Teď víme, že Al-Káida nabízela, že bude útočit na americké cíle v Saúdské Arábii a v Perském zálivu a Írán měl na oplátku dodávat peníze, zbraně a výcvik Hizballáhu v Libanonu,“ dodal.

Američané bin Ládina zabili 2. května 2011 při akci speciálního komanda v Abbottábádu poblíž pákistánské metropole Islámábádu. Jeho tělo bylo poté údajně vhozeno do Arabského moře. Bin Ládina hledali od útoků proti Spojeným státům z 11. září 2001, při kterých zemřelo přes tři tisíce lidí. Dodnes je se smrtí bin Ládina spojena řada konspiračních teorií.