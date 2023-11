Jednatřicetiletý stavební dělník Vitalij Taktašov si začal psát deník poté, co byl odveden do ruské armády, přestože neměl žádné předchozí vojenské zkušenosti. Dnes je mrtvý a jeho rodina bez otce. Britští novináři zveřejnili z jeho deníku úryvky. Popisuje v nich zoufalou situaci na frontě z pohledu obyčejného vojáka. Je to těžké čtení.

Ruští vojáci a Ukrajině. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Dopis domů byl napsaný úsečným černým písmem, vmáčknutý na malou stránku potrhaného sešitu. Byl datován 4. prosince 2022 a jeho autorem byl voják, kterému se stýskalo po domově.

„Moje milované kotě,“ stálo v něm podle listu The Times. „Mám vás s Rusíkem (malý syn Ruslan – pozn. red.) moc a moc rád a nemůžu se dočkat, až vás uvidím. Chci mít ještě dvě děti. Vychovávat je a vzdělávat. Hrát si s našimi vnoučaty. Zestárnout s vámi. Prosím, počkej na mě.“

Ruským vojákem za jediný den. Kreml verbuje do války stovky Srbů, tvrdí list

Pět dní předtím přijel jednatřicetiletý stavební dělník Vitalij Taktašov do tábora ruské armády v Tokmaku na jihovýchodě Ukrajiny spolu se stovkami dalších mobilizovaných vojáků. V Moskvě zanechal manželku a dvouletého syna. Od konce listopadu do začátku ledna letošního roku jim psal téměř každý den dopisy do malého modrého sešitu, který tvořil deník jeho pobytu na frontě.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkNa jeho stránkách, které byly před několika dny poprvé odhaleny, se nachází jedinečný a zoufalý pohled do života ruského vojáka v Putinově „speciální vojenské operaci“, který boří kremelskou propagandu, že jeho vojáci jsou dobře vybaveni, oddáni boji a vítězí. Na 33 stranách Taktašov podrobně popisuje nedostatečnou organizaci ruské armády a lhostejnost svých velitelů. Zvažuje, že zabije sebe i své kamarády, a plánuje, že si zlomí nohu, aby ho poslali domů. Píše o tom, že nechce nikoho zabít, a o hrůze z toho, že už nikdy neuvidí svou rodinu a zemře sám v cizí zemi.

Strach

„Mám strach, tečou mi nervy a píšu se slzami v očích,“ napsal 30. listopadu, druhý den v blízkosti frontové linie. „Chci se vrátit domů. Modlete se za mě. Mám vás všechny moc rád.“

Taktašov už svou rodinu nikdy neuvidí. Jednoho horkého červencového odpoledne našli bojovníci z postupující ukrajinské jednotky na jižní frontě v kapse mrtvého ruského vojáka, který se podobal Taktašovovi, zápisník. Novináři poté našli mladou rodinu, jejíž budoucnost zničila Putinova válka.

Rusko z dětí vychovává vojáky. Soutěží v hodu granátem a sestavují Kalašnikov

Podobných jsou tisíce: otcové a bratři, kteří byli nuceni stát se vojáky, přestože měli jen málo vojenských zkušeností, koseni na polích a v zákopech daleko od domova. V době, kdy se ruská domácí politika zmítá v chaosu tváří v tvář ukrajinské protiofenzívě a politickým zmatkům, jsou jejich příběhy důležité. Vypovídají o brutální realitě, která se skrývá za snůškou kremelských lží.

Ruští vojáci v Chersonské oblasti na UkrajiněZdroj: Profimedia

Před dvěma a půl lety bylo všechno jinak. Taktašov a jeho žena Jekatěrina, které říkal Káťa nebo Katjonok („kotě“), právě přivítali syna Ruslana. Když se manželé v roce 2018 brali, Jekatěrina měla na sobě bílé krajkové šaty s krátkými rukávy a růžovou rtěnku a Vitalij modrý oblek a kravatu. Na fotografiích na Jekatěrinině stránce na sociálních sítích pózují se slunečníkem a kyticí květin.

Usadili se v klidné čtvrti mimo centrum Moskvy, kde Taktašov pracoval na stavbách. Rodinné fotografie na jejich stránkách na sociálních sítích ukazují mladý pár, který se věnuje svému synovi. Na jedné pózují s úsměvem a drží Ruslana v náručí. Jiné ukazují návštěvu nákupního centra o Vánocích, výlet do parku, kde Taktašov tlačí Ruslana, který je zachumlaný ve žluté kombinéze, na dětském hřišti na tříkolce, a letní dovolenou někde v horku. Procházky ve sněhu, návštěvy u prarodičů.

Válka na Ukrajině zničila životy i obyčejných Rusů:

Mlýnek na maso. Většina padlých Rusů byla na frontě jen krátce, ukazuje analýza

Po vlastenectví nebo politice je tu jen málo stop: snad jen příspěvek z 9. května, ruského státního svátku oslavujícího vítězství Sovětského svazu nad nacisty. To se však brzy změní. Loni 24. února Putin oznámil zahájení „speciální vojenské operace“, jejímž cílem je odstranit ukrajinské vedení a během několika dní dostat zemi pod faktickou kontrolu Ruska.

O sedm měsíců později bylo podle amerických představitelů nejméně 70 tisíc ruských vojáků mrtvých nebo zraněných v akci, jejich síly byly vytlačeny z Kyjeva. Prezident Zelenskyj zůstal, přežil a zajistil si od Západu miliardové financování a zbraně. Tisíce ukrajinských civilistů a vojáků zemřely při ostřelování a raketových úderech. Rusko potřebovalo nové muže, aby odvrátilo katastrofální ztráty. Putin 21. září vyhlásil částečnou mobilizaci. Ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že bude povoláno 300 tisíc rekrutů, všichni, jak bylo zdůrazněno, s předchozími vojenskými zkušenostmi.

Mezi nimi byl i Taktašov, jehož rodina však tvrdí, že žádné předchozí vojenské zkušenosti neměl. Poté, co se připojil k ostatním rekrutům, jak si zapsal do deníku, byl poslán na jih, přenocoval na nádraží a po příjezdu se snažil najít místo, kde by se ubytoval. Na úvodní stránky zápisníku si zapsal seznam vybavení: tři páry teplých ponožek, spodního prádla a triček, náhradní uniformu, dvě kukly a čepici.

„Moc se mi po vás všech stýská, chtěl bych toho tolik říci,“ napsal své rodině 29. listopadu, první den v blízkosti frontové linie. „Bydlíme poblíž Čečenců, v noci slyšíme střelbu. Létají bezpilotní letouny, viděli jsme pracovat dělostřelectvo.“

Zdroj: Youtube

Druhý den se Taktašov dozvěděl, že on a jeho kamarádi jsou součástí zálohy 58. armády a budou vysláni na bojové mise. „Pro mě to není práce, ale vyhnanství,“ zapsal si do deníku. Zpočátku jeho jednotka trávila čas kopáním zákopů. Kolovaly zvěsti, že je na Vánoce pustí domů; Taktašov se odvážil doufat. Místo toho byl poslán dál dopředu na pozorovací stanoviště, které bylo špatně vykopané a pobyt na něm byl pro vojáky nebezpečný, protože přilétající střely otřásaly zemí.

„Nechci nikoho zabít,“ napsal. „Protože všechna náboženství říkají 'nezabíjej'. Doufám, že my nebudeme zabíjet a že oni nebudou zabíjet nás.“ S přibývajícími dny se jeho už tak špatná nálada ještě více zhoršovala. Nemohl spát, psal a byl vyděšený. 4. prosince se dozvěděl zprávu, které se tak bál. „Stalo se to nejhorší a my jdeme na ‚nulový‘ bod na frontové linii,“ napsal. „Všechny mé myšlenky jsou s vámi, moji miláčkové. MUSÍM SE VRÁTIT, MUSÍM PŘEŽÍT, PŘEKONAT TO, VRÁTIT SE.“

Vrátit se

Byl přidělen k 70. pluku, který bojoval na Záporožské frontě. Jeho jednotka se usídlila v civilní budově, kopala zákopy a kácela stromy, aby připravila pozorovací stanoviště. Taktašovovy boty a bunda byly neustále mokré. Uprostřed vyčerpání na něj začala doléhat dezorganizace a nedbalost jeho velitelů. „Velitel pluku je parchant, kterého by měli zabít jako vzteklého psa,“ napsal a dodal, že velitel opustil pluk a přesunul se na velitelství.

Radši zemřu, než abych zabil. Někteří Ukrajinci nechtějí bojovat, brání jim víra

Po dalším měsíci stráveném v „zóně zvláštní operace“ jsou Taktašovovy zápisky stále zoufalejší. Mezi zaznamenáváním zvěstí, že by mohli být posláni na dovolenou, a odpočítáváním dnů do nového roku psal, že ho trápí myšlenky na sebevražedné násilí. „Zdá se, že se v mé mysli něco děje. V hlavě mám zmatek a vtíravé myšlenky na to, že zastřelím všechny kolem sebe nebo sám sebe,“ napsal. „Držím se jen kvůli vám, svým blízkým, a netrpělivě čekám, až vás uvidím.“

Dva ruští vojáci hlídkují v administrativní oblasti Chersonvodokanal v Chersonu za ruské okupace, květen 2022Zdroj: ČTK / AP / Uncredited

V průběhu týdnů, kdy naděje na to, že bude poslán domů na dovolenou, slábla, začal Taktašov vymýšlet způsoby, jak se zranit: střelit se do nohy, nechat se diagnostikovat „v blázinci“, nebo si zlomit nohu. „Dnes mě napadlo rozdrtit si kotník při kácení stromů, abych se odsud dostal zpátky k vám,“ napsal. „Mohl bych jít stranou, sundat si botu, položit nohu na kládu a rozbít se. Pak bych se tři až šest měsíců léčil, nikdo by mi nemohl dokázat, že jsem to udělal úmyslně, a už bych se sem kurva nevrátil.“

Nikdy to neudělal a domů na Vánoce se nedostal. 6. ledna náhle přestal psát. Možná se zlepšil telefonní signál a on mohl místo toho pravidelně volat nebo psát své rodině zprávy elektronicky. Možná se nedokázal smířit s tím, že by zaznamenal, co se s ním děje. Nebo byl prostě příliš unavený. Následujících sedm měsíců byl nasazen na frontě jako účastník bitvy, při níž zahynuly tisíce lidí na obou stranách. Nevíme, jak se změnil jeho pohled na svět, jak válka změnila muže od rodiny, který uvažoval o sebevraždě a chtěl se jen vrátit domů.

Konec

V prvním červencovém týdnu, kdy na jihovýchodních pláních kolem Záporoží kvetly slunečnice, postoupila jednotka ukrajinských vojáků do ruských pozic. Ty byly opuštěné a těla zabitých zůstala na místě. Nebylo to žádné překvapení. Rusové své mrtvé a raněné opouštějí a nechávají je napospas. Jedno z těl patřilo mladému muži, který, jak vojáci později uvedli, se podobal fotografiím Taktašova. V kapse jeho uniformy našli deník, poškrábaný a pomačkaný měsíci na frontě.

Přízraky Bachmutu: Takto bojují elitní ukrajinští odstřelovači, ve tmě loví Rusy

„Byl zabit, jeho ‚bratři‘ si jeho tělo nevzali,“ prohodil sarkasticky jeden z vojáků. „Pohřbili jsme ho, protože bylo příliš horko.“ Taktašovova rodina britským novinářům potvrdila časový sled událostí zapsaných v deníku. Naposledy o něm slyšeli 22. června, kdy volal domů.

Přitom den předtím, než jim zavolali novináři, jim prý volal neformálně někdo z jeho pluku, a řekl, že Taktašov byl možná zabit. Rusko ztráty často před rodinami tají, v armádních databázích byl i Taktašov stále veden jako živý, jak potvrdila rodina.

V ukrajinských městech zůstávají stovky mrtvých ruských vojákůZdroj: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Utajený telefonát, zřejmě od některého ze spolubojovníků, tak byl jediným aktem milosrdenství vůči rodině, která ztratila otce. Uprostřed halasné kremelské propagandy se tak ruské rodiny musí často obracet na nepřátelské ukrajinské úřady, aby jim potvrdily smrt jejich nejbližších.

I taková je tvář Putinova ukrajinského dobrodružství.