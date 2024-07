Fake News

„Jmenuji se Jonathan Willis. Jsem policista ze slavné fotografie dvou snajprů na střeše během Trumpova vystoupení. Dostavil jsem se sem, abych veřejnost informoval, že jsem měl atentátníka v zaměřovači minimálně tři minuty, ale šéf tajné služby odmítl vydat rozkaz k jeho eliminaci. Velení mi na sto procent zabránilo zabít vraha předtím, než vystřelil na prezidenta Trumpa,“ píše se ve vyjádření, které se v současnosti lavinovitě šíří po sociálních sítích.

Zmíněný text však lže: nikdo jménem Jonathan Willis během mítinku Donalda Trumpa v Butleru jeho bezpečnost na starost neměl a nikdo toho jména ani nepůsobí mezi policejními odstřelovači.

V tajné službě nikdo takový neexistuje

Celou kauzu prověřovala tisková agentura Reuters. Podle ní se vyjádření člověka vydávajícího se za snajpra objevilo poprvé 14. července na anonymním internetovém diskusním fóru 4chan, odkud se začalo formou printscreenů (tedy snímků obrazovky počítače či chytrého telefonu) šířit i po Facebooku.

Další printscreen zachycoval jednu z následujících online diskusí na 4chan, kde anonym v mystifikaci pokračoval a tvrdil: „Neposlechl jsem rozkaz, a jakmile střelec zaútočil na Trumpa, opětoval jsem palbu navzdory přísným příkazům nezasahovat. Tři minuty jsem ho sledoval, jak si pohrává s puškou a nastavuje zaměřovač, bylo zřejmé, že to je střelec, ale nedovolili mi zasáhnout. Poté, co jsem ho zabil, mě zatkli, vyslýchala mě FBI a propuštěn jsem byl právě před hodinou. Kvůli nesplnění rozkazu už jsem přišel o práci, ale i tak jsem rád, že jsem to udělal.“

I tato tvrzení jsou vylhaná. Jak agentuře Reuters sdělil mluvčí americké tajné služby Nate Herring, nikdo jménem Jonathan Willis v ní nepůsobí. „Žádný zaměstnanec americké tajné služby s tímto jménem neexistuje,“ uvedl Herring v e-mailu.

Co se dělo při atentátu?

Snímek dvojice snajprů, o němž se lživý text zmiňuje, pořídil Gene J. Puskar, fotograf tiskové agentury Associated Press. Podle této agentury fotografie skutečně zachycuje policejní odstřelovače, kteří během Trumpova vystoupení v Butleru, konaném 13. července 2024, opětovali palbu. Policie však jejich jména nezveřejnila.

info Zdroj: Deník Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

Střelcem na Trumpa byl podle dosavadního vyšetřování Thomas Matthew Crooks, který střílel z pušky typu AR-15 ze střechy vzdálené zhruba 140 metrů od pódia, na němž stál Trump. Bývalý americký prezident a současný prezidentský kandidát byl zraněn na uchu, kromě toho Crooks zabil podle policie jednoho účastníka shromáždění.

Střelba se ozvala šest minut po zahájení Trumpova projevu, řečnící politik se pak chytil za pravé ucho a ukryl se na zem za řečnickým pultem, načež ho svými těly zakryli agenti tajné služby, zatímco pódium obklopili ozbrojení policisté. Agenti drželi Trumpa na zemi podle Reuters 25 vteřin, pak bylo slyšet, jak někdo křičí: „Střelec je vyřízený!“

Trumpa, který měl krev na uchu a několik proužků krve na tváři, pak agenti tajné služby rychle odvedli z pódia do černého SUV. „Personál tajné služby jednal na místě během incidentu rychle, náš protisnajperský tým zneškodnil střelce a naši agenti okamžitě aktivovali ochranná opatření k zajištění bezpečnosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedla ve svém prohlášení z pondělí 15. července tehdejší ředitelka americké tajné služby Kimberly Cheatleová.

Šéfka tajné služby odstoupila

Týden poté však Cheatleová během své výpovědi před jedním z výborů americké Sněmovny reprezentantů připustila, že pokus o vraždu Trumpa byl největším operačním selháním agentury za posledních 10 let a v úterý 23. července oznámila podřízeným e-mailem svou rezignaci s tím, že přijímá plnou zodpovědnost za toto selhání.

Současný americký prezident Joe Biden jí ve svém následném prohlášení poděkoval za dosavadní službu a zdůraznil, že nezávislé vyšetřování incidentu z 13. července nadále pokračuje. „Všichni víme, že to, co se tehdy stalo, se už nikdy nesmí opakovat,“ uvedl Biden.