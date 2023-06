Na českých sociálních sítích se v poslední době hodně rozšířila videa jistého Johnnyho Millera, jenž se prezentuje jako nezávislý britský novinář informující o dění na Ukrajině. Ve skutečnosti jde ale o íránského propagandistu vysílajícího výhradně z Ruskem okupovaných území, jehož „zprávy“ se vždy přesně shodují s příběhy šířenými ruskou propagandou.

Bombardování Mariupolu v dubnu 2022 | Foto: Profimedia

„Pro připomenutí…Britský reportér Johnny Miller Tohle nám neukážou, nehodí se to do českého mediálního výplachu mozků. A že těch vypláchnutých tady je“

„PROČ ČT neodvysílá dokument nezávislého britského filmaře a novináře Johnnyho Millera, když máme v Česku dle Fialy tak "svobodná média"? Johnny Miller vzal svou kameru a jel se na Donbas a do Doněcku, kde jsou obyvatelé s přestávkami už devět let OSTŘELOVÁNI UKRAJINSKOU ARMÁDOU - samozřejmě bez jakéhokoliv zájmu západních PROLHANÝCH médií a jejich novinářských prostitutek, na vlastní oči podívat LŽIVÉMU MAINSTREAMU, který vysílá FAŠISTICKOU PROPAGANDU NEONACISTŮ Z KYJEVA, se stejně tak jako VŠEM VLASTIZRÁDCŮM - KOLABORANTŮM S FAŠISTICKÝM REŽIMEM, PRAVDA NEHODÍ DO JEJICH LŽIVÉHO NARATIVU“

Takové a podobné příspěvky (jejich podobu redakce jazykově neupravuje) se šíří v současnosti po českých sociálních sítích po tisícovkách. Všechny odkazují na videa muže představujícího se jako „nezávislý britský novinář Johnny Miller". Zájem o tuto osobu přiživil v pondělí 19. června také dezinformační web CZ24 News, který vydal článek s titulkem: „NEJPRVE NEMOHL UVĚŘIT! Britský novinář informuje o tom, jak nyní vypadá Mariupol, který byl před rokem v troskách“.

Jenomže Johnny Miller není a nikdy ani nebyl nezávislý britský novinář a veškerá jeho tvrzení o dění na Ukrajině jsou hned z několika důvodů více než pochybná.

Britský novinář? Ne, íránský proruský propagandista

Miller začal svá videa o Ukrajině, natáčená na Ruskem okupovaném území, natáčet pod značkou televize Press TV. Ta ale není v žádném případě britským médiem. Ve skutečnosti jde o íránský státní televizní kanál vysílající v anglickém jazyce, vytvořený za účelem propagace současného íránského režimu ve světě. Ačkoli tedy má Miller pravděpodobně britské občanství, jeho aktivita na Ukrajině s Británií ani s britskými médii nijak nesouvisí a je financována teokratickým islámským režimem, proti němuž se v samotném Íránu v současnosti ostře protestuje, přičemž tyto protesty jsou brutálně potlačovány.

V této souvislosti je dobré mít na paměti, že právě současný íránský režim představuje klíčového ruského spojence a mimo jiné dodává Rusku drony používané k útokům jak na ukrajinské vojenské cíle, tak na civilní infrastrukturu.

„Johnny Miller se hlásí pouze z okupovaných území Ukrajiny, kam se nelegálně dostává přes Rusko,“ uvádí na webu Mind ukrajinská investigativní novinářka Liubov Veličková v článku nazvaném 30 témat debaty: Proč FSB selhala v „ideologické předehře“ invaze na Ukrajinu, v němž ze svého úhlu pohledu analyzovala šíření ruské propagandy do zbytku světa a současně identifikovala její hlavní „vlivové agenty“ a „užitečné idioty“, kteří pomáhají zvýšit její dosah.

„Vše, co Miller na Ukrajině dělá, je tak či onak spojeno s ruskou propagandou. Pokud někomu poskytne rozhovor, bude to nejspíš rozhovor s Georgem Gallowayem z Rádia Sputnik, proruským propagandistou,“ konstatuje také web Russia vs. world, který se prezentuje jako sdružení IT profesionálů shromažďujících informace o zločinech Ruska a jeho spolupachatelů. Podle tohoto webu Miller navštěvuje okupovaná území díky tomu, že se jeho práce zamlouvá Moskvě.

„Pokud někdo mluví jako proruský propagandista, navštěvuje okupovaná území jako proruský propagandista, má úzké vazby na další takové propagandisty, pracuje pro státní televizi země, která je hlavním spojencem Ruska, a opakuje teze ruské propagandy – pak je skutečně proruským propagandistou bez ohledu na to, jak moc se prohlašuje za Johnnyho Millera, britského novináře,“ uvádí Russia vs. world.

Jak je to s Mariupolem?

Miller vysílá svá videa z Ruskem okupovaných území už od začátku invaze, přičemž jeho témata se trvale shodují s aktuálními i konstantními tématy ruské propagandy. V Česku se v současnosti asi nejvíce šíří jeho video z ukrajinského přístavu Mariupol, jenž byl po zahájení ruské invaze na jaře loňského roku brutálně rozbombardován.

Íránský propagandista se v současných videích z několika vybraných míst Mariupolu snaží dokázat, že celé město bylo opět vzorně opraveno. „Millerovy zprávy z Mariupolu jsou z těch oblastí, které nebyly zničeny ruským dělostřelectvem, letectvím a tanky. Snaží se tím potvrdit tezi ruské propagandy, že ve městě byl obnoven normální život. Určitě ho nenapadne položit si otázku, co by se stalo, kdyby Rusko nezaútočilo,“ uvedl loni 25. listopadu web Russia vs. world.

Na posledním masově šířeném videu, umístěném na platformě Rumble, prezentuje Miller údajně i mariupolské divadlo, jež se stalo symbolem surovosti ruského útoku. Loni 16. března ho totiž zničily dvě půltunové bomby, přičemž zahynulo až 600 lidí. Podle Millera prošlo divadlo i s okolím kompletní rekonstrukcí (o obětech bombardování ve videu vůbec nemluvil). Interiér divadla ale propagandista neukázal, jen trakt nějaké těžko definovatelné budovy v parku. Jeho tvrzení je tak i vzhledem k trvající ruské okupaci Mariupolu prakticky neověřitelné. Zapadá nicméně do současné ruské intenzivní propagandistické vlny, jež na sociálních sítích šíří tvrzení, že město je opět nepoškozené a lidé jsou v něm pod ruskou správou šťastní.

Podle ukrajinských médií ale zůstává Mariupol stále ještě místem bojů. „Na předměstí okupovaného Mariupolu a poblíž letiště byly slyšet silné exploze. Petro Andrjuščenko, poradce starosty Mariupolu, uvedl, že ruská protivzdušná obrana nemůže úderům zabránit,“ uvedl 26. května ukrajinský web Militarnij.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„5. června se nedaleko závodu Azovstal v Mariupolu ozval silný výbuch. Podle místních informací se po výbuchu do závodu řítil konvoj sanitek. Pro propagandisty se zatím nic neděje,“ uvedla 5. června odpoledne další ukrajinská zpravodajská stanice 24kanal. Podle ní stojí za zdůraznění, že v dobytém Mariupolu jsou v poslední době exploze stále častější. „Vetřelci (Rusové, pozn. red.) mění město a okolní vesnice ve vojenské logistické centrum. Na území hutního závodu Azovstal umístili sklady a opravují tam svou vojenskou techniku,“ konstatuje 24kanal.

Tvrzení jedné ani druhé strany není možné v současnosti nezávisle ověřit, idylický obrázek, jaký maluje íránský propagandista, však realitě určitě neodpovídá.