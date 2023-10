Tak to vidíte: Posílali jste zbraně a munici na Ukrajinu proti Rusku, ale Ukrajinci je prodali Hamásu, aby je použil proti Izraeli. Zhruba tak zní dezinformace, která se v současnosti šíří po sociálních sítích. Po jejím původu i po tom, jak je to s těmi zbraněmi doopravdy, začali pátrat zahraniční novináři. Dosavadní indicie ukazují spíše na Rusko.

Boje proti Izraelem a hnutím Hamás, říjen 2023 | Foto: ČTK/AP Photo/Hassan Eslaiah

„Pamatujete, jak jsme už před rokem rozšiřovali ‚jasné dezinformace‘, že zbraně určené pro Ukrajinu se objevují na černém trhu? Že tam Západ dodal spoustu moderních hraček, které se vzápětí daly objednat na darknetu? Tehdy to samozřejmě byla ruská propaganda… Tak teď už víme, kdo to od zkorumpovaných ukrajinských úředníků koupil. Drony, určené na zabíjení Rusů, teď zabíjejí Izraelce. Koneckonců, Izrael sám dodával zbraně na Ukrajinu. Možná se mu teď některé tímto velmi tragickým způsobem vrátily zpátky. Izrael si dost možná Hamás vyzbrojil sám. Úplně vidím Putina, jak se tím svým záhadným způsobem usmívá… ‚my vám to říkali už loni‘,“ uvedl už v sobotu 7. října 2023, krátce po napadení Izraele Hamásem, na svém blogu dezinformátor Daniel Sterzik.

„Zbraně dodané Západem do Kyjeva skončily v rukou palestinských sil v Pásmu Gazy,“ zveřejnila v neděli 8. října 2023 stejnou dezinformaci česká verze ruského dezinformačního webu Topwar.ru.

„Bojovníci Hamásu na svém oficiálním kanálu na darknetu přiznali, že nakupují zbraně od ukrajinské vlády!“ uveřejnil další podobu této údajné zprávy nejdříve dezinformační web Aeronet (v úterý 10. října 2023) a hned po něm dezinformační web Infokurýr (ve středu 11. října 2023). Jenže realita vypadá opět o dost jinak, než jak se ji pokoušejí interpretovat dezinformátoři.

Černý trh se zbraněmi je reálný

Tvrzení, že zbraně dodávané na Ukrajinu končí na černém trhu, konkrétně na nelegálním internetovém tržišti provozovaném v anonymní sféře internetu známé jako darknet, se začalo poprvé častěji objevovat loni v létě. Byl to jeden z často používaných argumentů, proč nedodávat na Ukrajinu zbraně. Riziko, že se něco takového děje nebo bude dít, bylo reálné a v červenci 2022 na to začal upozorňovat i Europol. Tématu se v červenci věnovalo také tehdejší společné jednání ministrů vnitra zemí EU v Praze, které se zabývalo mimo jiné právě dopady války na Ukrajině.

„Máme už náznaky (že se nelegální obchod se zbraněmi původně pro Ukrajinu děje), ale máme také zkušenosti z válek v bývalé Jugoslávii. Zbraně kolují. Víme, kolik jich na Ukrajině je, a také víme, že některé z nich končí ve špatných rukách,“ citoval web Euractiv tehdejší vyjádření eurokomisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové.

Není tedy pravda, že by tato otázka byla hned smetena ze stolu jako „jasná dezinformace“, jak nyní tvrdí Sterzik. Bylo to přesně naopak, odborníci tehdy zcela otevřeně upozorňovali, že toto riziko je reálné a zejména u lehkých zbraní prakticky nevyhnutelné.

„V ozbrojených konfliktech to je častý doprovodný jev, který je obtížné eliminovat, a mohli jsme to sledovat například u konfliktů v bývalé Jugoslávii. Zbraně z těchto konfliktů se pak, třeba i s větším časovým odstupem, objevily u kriminálních skupin v řadě evropských států, a některé dokonce i u teroristických skupin,“ popisoval v té době zmíněné nebezpečí Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně. Danému tématu věnoval rozsáhlý materiál 27. října 2022 také americký web Business Insider.

Už tehdy se navíc objevovalo varování, že dodané západní zbraně se mohou v rámci bojových akcí dostat do rukou ruské armády nebo proruských separatistických jednotek či dalších proruských ozbrojenců, například takzvané Wagnerovy skupiny. Stejně tak platilo, že na černý trh se mohou dostat i zbraně, které na Ukrajinu dopravila ruská armáda.

Odborníci i úřady navíc upozorňovali, že riziko pašování zbraní z Ukrajiny na území Evropské unie či jinam je jedním z témat ruské propagandy, jejímž cílem bylo a je zeslabit podporu Ukrajiny ze strany jejích západních spojenců, a zdůrazňovali, že toto riziko rozhodně není tak velké, aby bylo důvodem přerušit Ukrajině vojenskou pomoc.

Jak je to s Hamásem?

Tyto námitky platí i pro současná tvrzení o zbraních dodaných Hamásu. Podle zprávy Ukrajinské vojenské zpravodajské služby (GUR) z 9. října 2023, citované například zpravodajským časopisem Newsweek, předalo západní „trofejní“ zbraně, ukořistěné na Ukrajině, Hamásu Rusko.

Také Institut pro studium války, americká nezisková organizace zabývající se výzkumem v oblasti válek, už v sobotu 7. října uvedl, že Kreml začal využívat útoky Hamásu jako zbraň, aby odvedl pozornost Západu od Ukrajiny a narušil podporu směřující do této země.

Naznačovala to i první reakce na útoky od bývalého ruského prezidenta a současného místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva, který o víkendu prohlásil, že USA „pomáhaly neonacistům“, místo aby se soustředily k hledání cesty vedoucí k palestinsko-izraelskému urovnání.

Rusko navíc podle prohlášení britské rozvědky, citovaného 10. října Českými novinami, posílilo kvůli válce na Ukrajině své partnerství s Íránem, který ho pomohl vyzbrojit a dodal mu stovky bezpilotních vzdušných prostředků a dělostřelecké munice. Přičemž Írán představuje současně blízkého spojence Hamásu, byť popřel, že by měl na současném útoku proti Izraeli nějakou účast.

Zdroj: DeníkNa druhé straně podle Newsweeku neexistuje v současnosti žádný přesvědčivý důkaz, že by se Rusko na válce Hamásu proti Izraeli nějak přímo podílelo. Stejně tak ale neexistuje žádný důkaz o zapojení Ukrajiny nebo o tom, že by Hamásu dodávali zbraně právě Ukrajinci. Vzhledem k blízkým vztahům palestinských radikálů a Íránu na jedné straně a Íránu a Ruska na straně druhé by navíc byli sami proti sobě.

Podle Newsweeku byl Hamás vyzbrojen při svém sobotním útoku mimo jiné pašovanými dělostřeleckými raketami a podomácku vyrobenými raketami, které se nepodobají žádné jiné konstrukci a vznikly s pomocí komponentů dodaných z Íránu. „Zdá se, že Hamás také vyvinul své vlastní bezpilotní letouny a používá íránská samořiditelná vozidla,“ citoval Newsweek názor Fabiana Hinze, výzkumného pracovníka pro obranu a vojenskou analýzu z Mezinárodního institutu strategických studií.

Příběh podivného videa

Ukrajinský webový a televizní kanál Tch upozornil 9. října také na to, že ruská propaganda šíří prostřednictvím různých kanálů na sociální síti Telegram falešný příběh o tom, že izraelští vojáci u Aškelonu zatkli ozbrojence Hamásu, kteří prý měli mít buď ukrajinské protitankové granátomety RPG-7, nebo granáty („propagandisté se zřejmě špatně zkoordinovali, pokud jde o detaily legendy“, podotýká Tch). Zbraně prý nesly označení „ukrajinské jednotky“ z Mukačeva v Zakarpatské oblasti.

Zmíněné tvrzení se však nedá dohledat v žádném dostupném izraelském médiu. Podle Ministerstva obrany Ukrajiny vznikla celá dezinformace tím, že ruští propagandisté vytvořili falešné video s údajnými reprezentanty Hamásu ukazujícími ukrajinské zbraně, v němž se v arabštině tvrdí, že Ukrajina prodala teroristům vzorky zbraní dodaných Západem.

„Video je pouze 12 vteřin dlouhé a vyvolává mnoho pochybností. Ukrajinci něco takového udělat nemohli, protože naši západní partneři zbraně i vojenskou techniku, kterou nám dodávají pro boj proti Rusku, bedlivě sledují,“ uvedlo ve svém prohlášení ukrajinské Vojenské mediální centrum, což je mediální platforma ministerstva obrany.

Centrum také naznačilo, že video bylo narychlo vyrobeno jedním z ruských informačních a psychologických operačních center. „Rusové se tímto způsobem pokoušejí vytvořit iluzi, že oni sami nejsou s teroristy z Hamásu zapleteni. My ale velmi dobře víme, že se vysocí ruští představitelé s vůdci a členy teroristických organizací setkávají. Teroristé vždy dlouhodobě spolupracují s teroristy,“ tvrdí ukrajinské Vojenské mediální centrum.