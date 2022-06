Hvězda filmové série Pirátů z Karibiku žalovala Heardovou o 50 milionů dolarů. Herečka naopak podala proti Deppovi protižalobu ve výši 100 milionů dolarů poté, co Deppův právník označil veškerá její obvinění za podvod. Oba aktéři se navzájem obviňují, že jim ten druhý zničil kariéru.

Porota ve středu odpoledne definitivně rozhodla, že se Heardová skutečně dopustila pomluvy, když se v textu označila za oběť domácího násilí. „Porota uznává Amber Heardovou vinnou z toho, že názorový text, který napsala, byl skutečně o Johnny Deppovi a také z toho, že informace v něm uvedené byly lživé a zveřejněny ze zlé vůle," uvedli porotci v prohlášení.

Sám Depp se dnešního vyvrcholení soudního procesu osobně nezúčastnil. Vyjádřil se však prostřednictvím médií. „Před šesti lety se mi život obrátil vzhůru nohama. Lživá obvinění se šířila médii, což spustilo lavinu nenávistných komentářů. Nyní mi porota konečně dala zpět můj život. Jsem neuvěřitelně vděčný. Pravdu jsem dlužil svým dětem, nyní mám konečně mír. Pravda nikdy nezahyne," vyjádřil se prostřednictvím svého mluvčího.

Porota udělila Deppovi odškodné ve výši 15 milionů dolarů. Verdiktem tak dala za pravdu Deppovu tvrzení, že obvinění Heardové z domácího a sexuálního násilí byla vymyšlená.

Porota nicméně dala částečně za pravdu také Heardové v protižalobě kvůli slovům Deppova právníka. Herečce přiznala odškodnění ve výši dva miliony dolarů. I přes tento fakt jde o velké Deppovo vítězství a Heardová po zveřejnění verdiktu uvedla, že je výsledkem procesu nevýslovně zklamaná.

Zdroj: Youtube

„Nemám slov. Hory důkazů, které byly soudu předneseny, přesto nestačily k tomu, aby porazily moc a vliv mého exmanžela. Ještě více zklamaná jsem z toho, co tento verdikt znamená pro ostatní ženy. Je to krok zpět do dob, kdy jsme nemohly promluvit, aniž by bychom byly veřejně očerňovány a ponižovány. Znamená to, že násilí vůči ženám není bráno vážně," vzkázala Heardová přes své zástupce.

Také prohlásila, že je jí líto, že dnešním rozsudkem zřejmě ztratila právo, které dosud měla jako Američanka, tedy svobodně a otevřeně vyjádřit svůj názor.

K rozsudku se před budovou soudu vyjádřili také Deppovi právníci. „Dnešní verdikt potvrzuje to, co jsme říkali od začátku - že tvrzení proti Johnnymu Deppovi jsou pomlouvačná a nepodložená žádnými důkazy. Jsme nesmírně vděční pečlivému uvážení porotců, soudkyni i všem zaměstnancům soudu," uvedla Deppova advokátka Camille Vasquezová.

BREAKING: Attorneys for Johnny Depp: "Today's verdict confirms what we have said from the beginning — that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence." https://t.co/zCitxTSXr7 pic.twitter.com/6PT32omBTw