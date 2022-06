Kdo lže?

Amber Heard a Johnny Depp spolu začali chodit v roce 2012, Depp krátce předtím oznámil rozchod s předchozí partnerkou Vanessou Paradis, s níž má dvě děti, Lilly-Rose a Johna "Jacka" Christophera. V roce 2015 pár oznámil svatbu, o rok později Heard požádala o rozvod. Ve stejné době také obvinila exmanžela z domácího násilí. U soudní budovy, v níž požadovala pro Deppa zákaz přiblížení, se objevila s viditelnou modřinou na pravé tváři.

1st pic: May 27th 2016. Heard files a temporary restraining order on Depp. Calls the paps & uses this as a PR stunt to bolster her false claims.



2nd pic: May 28th 2016. Amber Heard is picture: outside her attorney’s office laughing…without the bruise. #HappyBirthdayAmberHeard pic.twitter.com/7ERBFCwbWv — brooke (@depplyhaIIows) April 22, 2021

Jak při aktuálním procesu upozornili Deppovi právníci, den po incidentu s modřinou na tváři se herečka objevila na veřejnosti znovu, tentokrát však na obličeji žádné stopy po násilí neměla. Amber Heard to zdůvodnila tím, že po celou dobu vztahu vždy po útoku skryla svá zranění make-upem.

Zatímco herečka hovoří o tom, že ji exmanžel po celou dobu jejich vztahu týral, fyzicky napadal a také sexuálně zneužíval, Depp jakékoli násilí vůči své tehdejší ženě popírá. U soudu naopak popsal několik incidentů, při nichž ho měla fyzicky napadnout Amber.

Po šesti týdnech vysoce sledovaného soudního sporu v pátek právníci obou celebrit pronesli závěrečné řeči. Poté zasedla k rozhodování porota. V úterý diskutovala dlouhých sedm hodin, přesto nedosáhla verdiktu. Pokračovat bude dnes odpoledne. Britská BBC shrnuje deset nejdůležitějších momentů ze soudu, které mohou porotě pomoci rozklíčovat, co se skutečně stalo v době vztahu herců.

1. Vzájemné týrání

Pro některé pozorovatele by se vztah obou herců dal shrnout do dvou slov: vzájemné týrání, píše BBC. Právě tento popis u soudu poprvé použila klinická psycholožka Laurel Anderson, která pro pár pracovala jako manželská poradkyně. Odbornice popsala nestabilní vztah Deppa a Heard, přičemž uvedla, že podněcovatelkou vzájemných hádek byla často Amber.

„Johnny Depp po desetiletí před vztahem s Amber neměl potíže se sebeovládáním a k předchozím partnerkám se nikdy nedopustil žádného násilí. Partnerství s Amber však bylo spouštěčem. Jejich vztah bych popsala jako vzájemné týrání,“ vypověděla psycholožka před soudem.

Johnny Depp was asked what it’s been like to listen to Miss Heard ‘s testimony at this trial.



Here is his response ? pic.twitter.com/XDY6oCC8uy — Greg Ellis ?‍☠️ (@ellisgreg) May 25, 2022

Kromě toho poradkyně také uvedla, že Heard ‚při více než jedné příležitosti‘ iniciovala násilné interakce ve snaze zabránit Deppovi v odchodu.

2. Pojďme ji spálit

Soudní proces celebrit je veřejný a líčení bylo vysíláno online. Porota i veřejnost tak mohla v přímém přenosu vidět a slyšet všechny důkazy, které přinesly právnické týmy obou herců. Právníci Amber Heard mimo jiné přítomným ukázali SMS zprávy a e-maily, které Depp posílal svým přátelům, a v nichž si na svou tehdejší manželku stěžoval a urážel ji.

„Pojďme ji spálit. A utopme ji, než ji spálíme, ať se ujistíme, že je fakt mrtvá,“ napsal Depp s odkazem na exmanželku svému příteli, britskému herci Paulu Bettanymu.

Showing texts between actor Paul Bettany and #JohnnyDepp.



Depp: Lets burn Amber!!!

Depp: Let's drown her before we burn her!!! I will f*** her burnt corpse afterwards to maek sure she is dead…#AmberHeard pic.twitter.com/V8YHKLSzU7 — Cathy Russon (@cathyrusson) April 21, 2022

Herec u soudu vzápětí sdělil, že se za podobné zprávy stydí a že šlo pouze o pokus o humor založený na scéně komediální skupiny Monty Python. „Jde o film, na který jsme se všichni dívali, když jsme byli mladší. Je to prostě neuctivý a abstraktní humor,“ bránil se Depp.

3. PTSD, nebo porucha osobnosti?

Forenzní psycholožka Shannon Curry, kterou předvolal Deppův tým, vypověděla, že Heard podle ní trpěla dvojí diagnózou – hraniční poruchou osobnosti a histriónskou poruchou osobnosti. Ke svému závěru dospěla na základě několika testů zaměřených na duševní zdraví spolu s kontrolou lékařských záznamů. Herečku expertka diagnostikovala během několika setkání, které dohromady trvaly asi dvanáct hodin.

„Hraniční porucha osobnosti je nemoc související s nestabilitou, vyznačuje se častým hněvem, krutostí vůči slabším lidem a vyhledáváním pozornosti. Toto chování je často řízeno základním strachem z toho, že nás blízcí opustí,“ vysvětlila u soudu Curry.

Výpověď zazněla krátce poté, co Deppovi právníci porotě ukázali nahrávku, na níž Heard manžela prosí, aby ji neopouštěl a nechce ho nechat odejít za dcerou Lilly-Rose.

Zdroj: Youtube

Tuto diagnózu však naopak odmítla psycholožka, kterou předvolal tým druhé strany. Podle Dawn Hughesové Amber Heard trpí pouze posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), kterou způsobilo prožité trauma z násilí ze strany Deppa.

4. Alkohol, drogy a násilné záchvaty

V průběhu soudního líčení porota vyslechla také několik výpovědí týkajících se užívání návykových látek, a to jak ze strany Johnnyho Deppa, tak jeho exmanželky.

Zatímco Depp tvrdí, že byl po detoxu v roce 2014 střízlivý po většinu času vztahu s Heard, herečka naopak uvedla, že Depp pil alkohol a užíval drogy i přes její opakované prosby prakticky po celou dobu jejich soužití. Podle Heard exmanžel kromě alkoholu sahal i ke kokainu a lékům proti bolesti. „Často nad sebou ztrácel kontrolu nebo upadal do bezvědomí,“ popsala herečka.

K těmto záchvatům údajně mělo docházet i před dětmi Deppa, které kvůli tomu měla Amber následně utěšovat. Toto tvrzení herec popřel. Deppův právnický tým také kontroval tvrzením, že Heard po dobu jejich vztahu také často pila a užívala rekreační drogy, což popírá její tvrzení o tom, že se manžela ze závislosti snažila dostat.

5. Kdo je tady monstrum?

I v tomto případě byly porotcům předloženy dva naprosto odlišné obrázky ústředních postav sporu. Heard u soudu emotivně popsala Deppa jako „monstrum“, jehož temná stránka se projevovala nestálým chováním a násilnickými záchvaty, kdykoliv byl opilý nebo podrážděný. Potvrzovat to mají Deppovy SMS zprávy přátelům. „Amber a já jsme byli naprosto perfektní. Zavřel jsem své monstrózní dítě do klece a fungovalo nám to,“ napsal při jedné příležitosti.

Deppův tým naopak tvrdí, že termín „monstrum“ vymyslela Heard, aby tak podpořila narativ o hercově násilné stránce. Na otázku, proč tuto frázi v komunikaci s blízkými několikrát sám použil, Depp odpověděl, že ji od Amber slyšel prakticky neustále, a tak ji začal používat sám.

6. Nikdy jsem Amber neuhodil, svědčil Depp

Když Depp poprvé stanul před soudem, razantně odmítl tvrzení bývalé partnerky o domácím násilí a sexuálním zneužívání. „Nikdy jsem slečnu Heard neuhodil, ani jsem nikdy neuhodil žádnou jinou ženu,“ řekl.

Byla to podle něj naopak Amber, která ho podle jeho slov, a také podle tvrzení několika svědků, často týrala a ponižovala. „Někdy to začalo fackou, jindy do mě strčila, nebo mi do obličeje hodila televizní ovladač. Ona potřebuje konflikt, potřebuje násilí. Z ničeho nic často prostě vybuchla,“ svědčil herec.

Deppova tvrzení pak právníci doložili zvukovými nahrávkami, na kterých Heard přiznává, že manžela udeřila. „Promiň, že jsem tě neuhodila správným způsobem. Prostě jsem tě jenom udeřila, nedostal jsi pěstí!“ argumentuje na nahrávce Heard a Depp odpovídá: „Nesnaž se mi namluvit, že nevím, jaké je to dostat pěstí.“

Herečka vzápětí na nahrávce přiznává, že sama fyzickou konfrontaci začala. „Prostě jsi dostal. Nevím, v jaké poloze byla moje ruka, když jsem tě uhodila, ale jsi v pohodě. Neublížila jsem ti. Nechovej se jako za*rané dítě,“ je slyšet na nahrávce Heard.

Zdroj: Youtube

V dopise se pak Amber měla Deppovi za své chování omlouvat a uvést, že se ‚chovala jako blázen‘. „Je mi líto, že jsem ti ublížila. Dokážu být zlá, když mě něco raní,“ napsala.

Depp také uvedl, že Heard se k němu chovala hrubě i v jiných případech, hovořil například o zaražení cigarety do obličeje, kálení do postele nebo dalších incidentech násilného chování.

7. Osudný výlet do Austrálie

Manželský pár v roce 2015 zamířil do Austrálie, kde Depp právě natáčel další film ze série Pirátů z Karibiku. Během pobytu herec přišel o špičku prostředníčku. Zranění měl utrpět během výbušné potyčky se svou tehdejší ženou, která po něm měla hodit lahev vodky. Kus rozbitého skla pak Deppovi uřízl část prstu.

Depp porotcům sdělil, že po incidentu upadl do šoku. „Bylo to pravděpodobně nejblíže nervovému zhroucení, co jsem kdy zažil,“ uvedl. Vysvětlil tak fakt, že krátce po svém zranění napsal vzkaz na zrcadlo v hotelovém pokoji vlastní krví.

Heard naopak popřela, že by mu zranění způsobila, a uvedla, že si prst exmanžel uřízl sám. Také prohlásila, že ji Depp tu noc krátce po svém zranění znásilnil lahví od whiskey.

O tom, co se tu noc skutečně stalo, se před soudem přeli i povolaní odborníci obou stran. Zatímco chirurg předvolaný týmem Heard zpochybnil Deppovu výpověď a uvedl, že jeho popis událostí s letící lahví je nepravděpodobný, lékař, kterého pozvali Deppovi právníci, hercovu verzi podpořil.

8. Překvapivá hvězda soudu

Přestože jde o ostře sledovaný spor dvou světoznámých celebrit, největší hvězdou soudního procesu se podle serveru BBC stala Deppova advokátka Camille Vasquez. Mladá právnička z Kalifornie díky přímému přenosu ze soudní síně upoutala pozornost milionů lidí a za svůj výkon při výsleších sklízí ovace na sociálních sítích. Na internetu se dokonce objevují trička s jejím jménem.

Ostrý styl advokátky se projevil zejména při výslechu Amber Heard. Vasquez herečku kupříkladu prakticky donutila přiznat, že dosud neposlala na charitu slíbených sedm milionů dolarů, které před šesti lety obdržela jako vyrovnání po rozvodu s Deppem. Heard tehdy tvrdila, že peníze poputují potřebným, protože sama od Deppa „nic nechce“.

Zdroj: Youtube

V dalším vypjatém momentu advokátka ukázala herečce dvě fotografie rozlitého vína, o nichž Heard tvdila, že pochází ze dvou rozdílných incidentů, v nichž ji měl Depp napadnout. Při bližším pohledu však bylo patrné, že fotky pochází ze stejného okamžiku. Herečka se poté obrátila na porotu se slovy, že jsou fotky nepochybně upravené ve prospěch jejího exmanžela. „Ocenila bych, kdybyste porotě nepředkládala takové spekulace. Ještě jsem se vás na nic nezeptala,“ kontrovala právnička.

Vasquez se do obžalované pustila také v závěrečné řeči. „Přišla do této soudní síně, aby předvedla svůj životní výkon. Herecká koučka slečny Heard uvedla, že má Amber potíže se při hraní rozplakat. Sami jste to viděli. Zatímco vypovídala o přehnaných, vymyšlených incidentech o týrání, neviděli jste ani jednu slzu. Bylo to představení,“ prohlásila.

Zdroj: Youtube

9. Kate Moss u soudu

U soudního líčení se objevila také britská supermodelka Kate Moss, kterou Deppův tým přidal na seznam svědků prakticky na poslední chvíli. Modelka, která chodila s Deppem mezi roky 1994 a 1998, před porotou definitivně vyvrátila fámy, na které se Heard odvolávala při výslechu.

Amber tehdy popsala incident, při němž Deppa před svědky uhodila, protože se údajně obávala o život své mladší sestry. Při incidentu, který se stal během manželství, se prý bála, že se Depp rozmáchne proti její sestře a shodí ji ze schodů, podobně jako to udělal Kate Moss v devadesátých letech.

Tento argument však rozmetala samotná modelka, která násilí ze strany expřítele popřela. „Byla bouřka a když jsem odcházela z hotelu, sklouzla jsem ze schodů a poranila si záda. Johnny přiběhl za mnou, aby mi pomohl, odnesl mě zpátky do hotelového pokoje a zajistil mi lékařskou pomoc,“ vypověděla Moss. „Johnny do mě nikdy nestrčil, nekopal, ani mě neshodil z jakýchkoli schodů," ujistila.

Heard v reakci na to naznačila, že čekala, že se objeví řada lidí, kteří přijdou bránit Johnnyho, a naznačila, že svědci druhé strany kvůli herci lžou. „Proto jsem napsala ten článek. Mluvila jsem o tom, kolik lidí vyjde bůh ví odkud a podpoří ho, protože je to mocný muž,“ řekla herečka.

10. Výhružky smrtí

Poslední den před závěrečnými argumenty právnických týmů na lavici svědků znovu stanula Heard, která přednesla svědectví o tom, co po rozvodu zažívá. „Jsem tu, protože mě můj exmanžel žaluje za esej, kterou jsem napsala. Nenacházím slova. Slovy nemohu popsat, jak bolestivé to pro mě je. Je strašné tu týdny sedět a připomínat si to všechno. Slyšet lidi, které jsem znala, ale i ty, co jsem neznala, a svého exmanžela, jak mluví o našich životech takovým způsobem,“ uvedla emotivně.

Zdroj: Youtube

„Dostávám denně stovky výhružek smrtí, od začátku tohoto procesu jich byly tisíce. Lidé se mi vysmívají, zesměšňují mé svědectví. Každý den musím znovu prožívat to trauma,“ popsala.

Žalobu na svou osobu a následný soud také označila za strašné a ponižující. „Možná je snadné na to zapomenout, ale i já jsem lidská bytost. Přišla jsem o kariéru, lidé se se mnou nechtějí stýkat kvůli hrozbám a útokům, které jsem nucena snášet,“ sdělila.